Le tournoi de tennis comptant pour le Championnat d'Afrique ITF/CAT des U16 ''garçons et filles'' a débuté lundi au Tennis club de Bachdjatah (Alger), en présence de 55 athlètes (29 garçons et 26 filles) issus de seize (16) pays.

Il s'agit des athlètes de l'Algérie (pays hôte), de la Tunisie, du Maroc, de l'Egypte, du Cameroun, du Madagascar, du Nigéria, du Mozambique, du Botswana, du Ghana, de l'Ile Maurice, du Kenya, du Zimbabwe, du Togo, de l'Angola et du Lesotho.

''On vient de donner le coup d'envoi dans les meilleurs conditions et ce n'est pas une surprise surtout que les organisateurs sont habitués à ce genre d'événement. Pour cette première journée, nous avons programmé dix matchs en simple et probablement une autre dizaine en double'', a déclaré à l'APS, le juge arbitre algérien Amine Mohatet, titulaire d'un White Badge qui dirigera les tableaux de la compétition.

L'Algérie participe à rendez-vous avec douze (12) athlètes dont six (06) filles. L'équipe des garçons est encadrée par l'entraîneur Sid Ali Akili, alors que celle des filles est dirigée par Ahmed Ouadane et Lamia Hameurlaine. Ce rendez-vous continental est organisé par la Fédération algérienne de tennis (FAT), en collaboration avec la Confédération africaine de tennis (CAT) et la Fédération internationale de tennis (ITF).

L'Algérie considérée comme leader du tennis africain (manager général de la CAT)

La Confédération africaine de tennis (CAT) considère l'Algérie comme une nation leader du tennis africain, au regard de ses succès réalisés dans l'organisation des différentes compétitions que l'instance continentale lui attribue à chaque fois.

Le manager général de la Confédération africaine de tennis (CAT), le Tunisien Hichem Riani, est convaincu que l’Algérie relèvera, encore une fois, le défi de réussir le Championnat d'Afrique de tennis ITF/CAT des U16 qu'elle abrite à Alger du 15 au 20 avril 2024, au Tennis club de Bachdjarah, en réunissant "toutes les conditions nécessaires pour en faire une fête du tennis africain et une grande réussite en matière d’organisation''.

''L'Algérie abrite pour la 2e année consécutive le Championnat d'Afrique des U16. La réussite qu'a connu l'édition précédente (2023, NDLR) au niveau de l'organisation, en est pour quelque chose, surtout que la partie algérienne a réuni, cette fois-ci encore, toutes les conditions de réussite à ce Championnat notamment au niveau de l'accueil, l'hospitalité, l'infrastructure tennistique ainsi que la qualité des arbitres officiels retenus'', a déclaré à l’APS Hichem Riani.

Le manager de la CAT a expliqué que l'instance continentale octroie d'habitude l'organisation de tel évènement au même pays deux années de suite, surtout, "si les conditions sont respectées et c'est le cas de l'Algérie en 2023 (..) qui demeure l'un des pays leaders du sport africain d'une façon générale et du tennis d'une façon particulière''.

Interrogé sur l'état du Tennis club de Bachdjarah qui abrite également le siège de la Fédération algérienne de tennis (FAT), Riani a estimé que le site devrait devenir ''un chef lieu du développement du tennis algérien''.

''Le Tennis club de Bachdjarah est l'un des plus beaux centres de tennis en Afrique, comportant une douzaine de courts en terre battue et d'une demi-douzaine de courts en dur.

Je pense qu'avec une infrastructure pareille, ce lieu devrait devenir le centre national algérien de tennis qui possède des cadres et des entraîneurs compétents.

En plus, ce centre peut abriter même les grands évènements de tennis professionnel'', a-t-il conclu.

Soixante-quatre (64) athlètes dont trente-deux filles (32) issus de 16 pays sont inscrits dans la liste initiale, à savoir: l'Algérie (pays hôte), la Tunisie, le Maroc, l'Egypte, le Cameroun, Madagascar, le Nigéria, le Mozambique, le Botswana, Ghana, l'Ile Maurice, le Zimbabwe, le Togo, l'Angola, le Lesotho, l'Ouganda.

L'Algérie participera au rendez-vous avec douze (12) athlètes dont six (06) filles.

L'équipe des garçons sera encadrée par l'entraîneur Sid Ali Akili, alors que celle des filles sera dirigée par Ahmed Ouadane.

Les tableaux de la compétition seront dirigés par le juge arbitre algérien Amine Mohatet, titulaire d'un White Badge.

Ce rendez-vous continental est organisé par la Fédération algérienne de tennis (FAT), en collaboration avec la Confédération africaine de tennis (CAT) et la Fédération internationale de tennis (ITF).

Kamyl Chebboub seule satisfaction algérienne du 1e tour

Le jeune algérien Kamyl Chebboub vient de valider son ticket pour le deuxième tour du Championnat d'Afrique ITF/CAT des U16 ''garçons et filles'', entamé ce lundi au Tennis club de Bachdjarah (Alger), alors que six de ses coéquipiers (2 garçon et 4 filles) ont quitté prématurément la compétition dès le premier tour.

Engagé dans la première rotation, Kamyil Chebboub a balayé le Mauricien Rohan Mungla par deux sets à zéro (2-0). L'Algérien s'est adjugé le premier set 6-0, avant de se distinguer au deuxième set 6-1.

Au deuxième tour, Chebboub, tête de série N.7, défiera le vainqueur du match opposant Ntutumo O (Guinée Equatoirale) à Camill Guessous (Maroc). Son coéquipier Fares Belamiri, s'est incliné au premier tour contre le Tunisien Mahmoud Chetouane, tête de série N.8, sur le score 2 sets à 0 (1-6, 1-6).

Idem pour Zakaria Mohammed Abidat qui a perdu face à l'autre tunisien Aziz Missaoui (1-6, 1-6). De son côté, Yacine Meghari affronte actuellement au premier tour, Rushil Seewoosurrun de l'Ile Maurice.

'' C'est un bon début pour notre jeune Kamyl Chebboub, cela va lui permettre d'avoir un bon mental pour le reste du parcours. Il doit rester concentré pour le match du deuxième tour afin d'aller le plus loin dans le compétition'', a déclaré à l'APS, le président de la Fédération algérienne de tennis (FAT), Nabil Cheriak.

Chez les filles, les quatre algériennes engagées dans le programme de la première journée ont été toutes éliminées dès le premier tour.

Kaouthar Abidat a perdu contre la Tunisienne Sarra Attig (2-6, 0-6), alors que Nora Iachourene a chuté devant l'Egyptienne Rahaf Mostafa (1-6, 0-6).

Les deux sœurs Arezki, en l'occurrence Lydia et Lylia, ont perdu respectivement contre la Marocaine Wassila Achouri (5-7, 2-6) et la Camerounaise Fozo Charnelle (0-6, 1-6).

'' Il fallait s'y attendre, le niveau de nos jeunes filles reste à travailler. Le niveau technique est très élevé dans ce type de compétition. Maintenant, elles doivent se concentrer sur les matchs de classement et les tableaux des doubles avec l'objectif d'améliorer leur classement individuel'', a ajouté le président de l'instance fédérale. Quatre autres algériens entreront en lice mardi.

Chez les garçons, Fadel Menaceur défiera Abdul Latif Ssendyowa (Ouganda), alors que Abdelmohaymen Nacer Ghouli sera opposé à Esono Abeme (Guinée-équatoriale). Chez les filles, Maria Badache, tête de série N1 et exemptée du premier tour, défiera au prochain tour, la victorieuse du match opposant Nina Sekonopo (Botswana) et Ghita Sebbar (Maroc).

De son côté, Houda Benamar affrontera la Camerounaise Delisle Manantsop. Le coup d'envoi de ce rendez-vous continental a été donné ce lundi, en présence de 55 athlètes (29 garçons et 26 filles) issus de seize (16) pays.

Il s'agit des athlètes de l'Algérie (pays hôte), de la Tunisie, du Maroc, de l'Egypte, du Cameroun, du Madagascar, du Nigéria, du Mozambique, du Botswana, du Ghana, de l'Ile Maurice, du Kenya, du Zimbabwe, du Togo, de l'Angola et du Lesotho.

L'Algérie participe à ce rendez-vous avec douze (12) athlètes dont six (06) filles. L'équipe des garçons est encadrée par l'entraîneur Sid Ali Akili, alors que celle des filles est dirigée par Ahmed Ouadane et Lamia Hameurlaine.

Ce rendez-vous continental est organisé par la Fédération algérienne de tennis (FAT), en collaboration avec la Confédération africaine de tennis (CAT) et la Fédération internationale de tennis (ITF).