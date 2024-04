Le film choc "Civil War", qui s'alarme d'un effondrement de l'ordre public aux Etats-Unis, a pris la tête du box-office nord-américain dès son premier week-end d'exploitation, selon les estimations dimanche du cabinet spécialisé Exhibitor Relations.

Ce long-métrage du Britannique Alex Garland, qui met en scène Kirsten Dunst en photoreporter dans une Amérique en proie à une guerre civile et confronté à la sécession de la Californie et du Texas, a amassé 25,7 millions de dollars ce week-end aux Etats-Unis et au Canada, d'après cette source.

A quelques mois de la présidentielle américaine, le film s'attache à décrire avec le plus grand réalisme possible le chaos et la sauvagerie qui menaceraient les Etats-Unis à court terme.

"Civil war" déloge de la première place les deux créatures du film "Godzilla x Kong: le Nouvel Empire", qui a engrangé 15,4 millions de dollars. L'immense reptile et le célèbre gorille étaient en tête lors des deux précédents week-ends. Sur la troisième marche du podium, on retrouve "S.O.S. Fantômes: la Menace de glace", avec 5,8 millions de dollars. Dans ce nouvel opus, les chasseurs de fantôme font cette fois face à la menace d'une nouvelle ère glaciaire.

"Kung Fu Panda 4", le dernier volet de la saga d'animation des studios DreamWorks mêlant humour et arts martiaux, grimpe d'une place, au quatrième rang, avec ses 5,5 millions au box-office du week-end. Quant au film "Dune: deuxième partie" (4,3 millions de dollars), il ne s'enlise toujours pas après sept semaines d'exploitation et grignote même une place par rapport au week-end précédent. L'oeuvre de science-fiction de Denis Villeneuve a engendré 272 millions de dollars de recettes depuis sa sortie début mars.

Voici le reste du top 10:

6 - "Monkey Man" (4,1 millions)

7 - "La Malédiction: l'origine" (3,8 millions)

8 - "The Long Game" (1,4 million)

9 - "Shrek 2" (réédition spéciale 20e anniversaire) (1,3 million)

10 - "SUGA Agust D TOUR 'D-DAY' THE MOVIE" (991.000 dollars).