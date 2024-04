L’image visuelle dans le discours politique sera le thème central d’un séminaire national prévu le 17 avril en cours, par le département de l’information et de la communication de l’Université d'Oran 1 "Ahmed Benbella", a-t-on appris des organisateurs.

La tenue de cette manifestation scientifique "intervient dans un contexte géopolitique extérieur alimenté par des crises mondiales et régionales, à l’instar de l’agression sioniste contre Ghaza, ainsi que d’autres crises ayant sécrété des problématiques nécessitant d’être mis en relief, particulièrement l’effet dissuasif de l’image visuelle dans le discours politique", a déclaré à l’APS le président de cette rencontre, Dr. Mohamed Boukhobza.

Cette manifestation, qui se tient sous le thème générique de "Manifestations de l’image visuelle: symbolique et impact", vise à mettre la lumière sur le danger de l’image visuelle, également appelée l’image trompeuse (fake picture), dont la diffusion a été à l’origine de fake news ayant fortement influencé nombre de pratiques politiques, a fait savoir la même source.

L’objectif escompté à travers ce séminaire est de mettre en relief l’importance et la force de persuasion de l’image visuelle et de débusquer son usage dans la manipulation médiatique, ainsi qu’à rechercher les stratégies du marketing politique de manière générale et du marketing visuel en particulier, outre le fait de mettre en exergue l’importance de son utilisation dans les réseaux sociaux.

Les participants à cette manifestation aborderont également, selon Dr. Boukhobza, d’autres axes, notamment celui inhérent à l’introduction conceptuelle de l’image visuelle, l’identité des discours politiques et médiatiques et les stratégies du marketing politique, ainsi que la manipulation médiatique de l’image visuelle et ses instrumentalisations dans les nouveaux médias.