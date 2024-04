Le correspondant de presse, Abdallah Benguenab, s’est éteint dimanche à Mostaganem, à l’âge de 73 ans, a-t-on appris auprès de sa famille.

Né en 1951 dans la commune de Mesra (Mostaganem), le défunt avait exercé pendant de longues années dans la presse écrite et la radio, notamment dans des titres nationaux et régionaux comme spécialiste dans la presse sportive et sociale.

Le défunt a été correspondant dans plusieurs publications paraissant à Oran, Mostaganem et Alger, à l’instar des quotidiens Réflexion, Ouest Tribune, Errai Riyadhi, El Badil et El Watani.

Il a également exercé à la Radio nationale (radio de Mostaganem) comme correspondant sportif.

Il était connu pour son professionnalisme, sa persévérance, son engagement pour la presse et surtout pour avoir exercé dans les deux langues arabe et française.

Il a été membre de l’Association de la presse sportive de la wilaya de Mostaganem.

Le corps du défunt sera inhumé au cimetière El Koudia de la commune de Touahria, dimanche après la prière de l'Asr, a-t-il été précisé.