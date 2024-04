Deux startups algériennes, Digiroots XR et Anatomis, en collaboration avec le groupe Condor et l’université de Saïda, ont réussi à développer une table de dissection virtuelle, un support de formation en anatomie, a-t-on appris, dimanche, des initiateurs du projet.

Cette table de dissection virtuelle sera utilisée à partir de septembre prochain comme support pédagogique dans la formation des étudiants en médecine à l’université de Saïda, a indiqué le Pr. Rachid Gherbi, consultant à la startup Digiroots XR, dans une présentation du projet, en marge de la conférence de presse du salon international de la santé (Simem).

Le Pr. Gherbi a indiqué que cette table a été développée avec des compétences 100% algériennes, avec un taux d’intégration dépassant les 90% dans la hardware (réalisé par Condor), affirmant qu’elle sera enrichie dans le futur, suite à son utilisation dans l’université de Saïda.

Pour sa part, le Dr. Chiali Hakim, médecin spécialiste en anatomie générale, praticien de santé publique au CHU de Tlemcen et fondateur de la startup Anatomis, spécialisée en numérique, a indiqué que cet équipement pédagogique sera exposé pendant les quatre jours du SIMEM. Il a expliqué qu’il s’agit d’un outil de dissection numérique, qui peut être utilisé dans la formation des étudiants et des médecins sur l’anatomie et la dissection, mais aussi pour des simulations d’opérations chirurgicales.

Plus de 200 exposants à la 26ème édition du Salon international de la Santé (Simem)

Plus de 200 exposants prendront part à la 26ème édition du Salon international de la santé (SIMEM), qui se tiendra au Centre des conventions d’Oran, du 17 au 20 avril en cours, ont indiqué, dimanche, les organisateurs de l’évènement dans une conférence de presse. Cette édition, organisée sous le thème « la santé à l’ère de la technologie «, verra la participation de 209 exposants, dont 25 entreprises étrangères, représentant 692 firmes originaires de 40 pays, a souligné Yasmine Chaouche, Général manager, organisatrice du Salon.

Ce salon réunira, comme de coutume, des exposants d’appareils et dispositifs médicaux, d’équipements et de produits de laboratoire, de mobilier hospitalier, d’imagerie médicale, d’hygiène hospitalière, d’instrumentation, des consommables et des produits pharmaceutiques, entre autres. Il s’agit d’un évènement qui se veut un espace privilégié pour la découverte des dernières tendances en matière d’équipements, des produits et des services dans le domaine médical, d’échange des idées et une opportunité pour tisser des partenariats stratégiques, a-t-on souligné.

Les journées scientifiques du SIMEM, organisées en marge de l’exposition, prévoient un riche programme de conférences (80 conférences) et d’ateliers (25 ateliers), co-organisées avec des institutions spécialisées et des sociétés savantes, comme le collège de chirurgie vasculaire d’Oran (CCVO), la société Algérienne d’endocrinologie et métabolisme (SEAM), l’association nationale de gynécologues-obst libéraux (ANGOL), entre autres.

Plus de 100 lits de réanimation supplémentaires à la faveur des nouvelles structures sanitaires (DSP)

Plus de 100 lits supplémentaires de réanimation renforceront le secteur de la Santé de la wilaya d’Oran après la réception récente et future des nouvelles structures sanitaires, a-t-on appris du directeur de la santé et de la population. A ce titre et à la faveur de la réception récente de plusieurs structures de santé, à l’instar de l’établissement hospitalier de Gdyel «Dr Faradi Mohamed Benamar», l’hôpital des grands brûlés «Docteur Ouahrani Mustapha»

et l’établissement hospitalier spécialisé en Urgences chirurgicales à Oued Tlelat, des dizaines de nouveaux lits de réanimation ont renforcé la capacité d’accueil de la wilaya d’Oran, a indiqué M. Bettouaf El hadj. Avec la réception prochaine du nouvel établissement hospitalier de 240 lits «Dr Balaska Mohamed», à «Haï Nedjma», dont l’opération d’équipement a dépassé les 90%, ainsi que l’Institut du cancer et le nouvel hôpital de 60 lits d’El Kerma, cette capacité en lits de réanimation dépassera les 100 lits, a-t-il dit.

«Ces lits de réanimation supplémentaires ont été équipés selon les normes internationales, avec des équipements très modernes, en vue d’améliorer les conditions d’hospitalisation des malades dans les services de réanimation des structures sanitaires à Oran», a déclaré le même responsable.

D’autre part, avec ces structures réceptionnées, récemment, et celles qui seront réceptionnées, prochainement, la capacité d’accueil en matière de lits d’hospitalisation à Oran sera également renforcée de 900 lits, pour dépasser les 5.000 lits d’hospitalisation comme capacité d’accueil globale des établissements de santé à Oran, a-t-on ajouté.