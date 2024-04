La canicule qui sévit en Côte d'Ivoire exerce une influence négative dans le secteur du cacao, entraînant une baisse de la production, ont indiqué samedi les autorités agricoles. Selon Ehora Yao, président du collectif des coopératives de production agricole de l'Indénié-Djuablin, région située à l'est du pays, la canicule intense a entraîné une perte de plus de 25 % de la production totale dans la filière cacao.

"La gravité de la chaleur a eu un effet considérable sur nos produits. La filière cacao a été particulièrement touchée par cette canicule historique, qui a considérablement réduit les rendements," a déclaré M. Yao. Il a précisé que dans cette région qui fait partie des grandes zones de production cacaoyères de Côte d'Ivoire appelées Boucle du Cacao, cette situation avait fait chuter la production de plus de 95.000 tonnes les années précédentes à 70.000 tonnes cette année.

M. Yao a ainsi déploré les conséquences graves de la sécheresse et du changement climatique sur l'ensemble des producteurs. "Cette année, les producteurs font face au phénomène El Nino avec le réchauffement de la température. Cela a réduit la production de cacao et de nombreux producteurs à l'échelle nationale ont perdu leur production," a renchéri pour sa part l'expert en foresterie Jean-Paul Aka. La Côte d'Ivoire occupe le premier rang mondial dans la production de cacao. Le pays est affecté depuis plusieurs mois par des vagues de chaleur provoquées par le phénomène climatique El Nino. Durant le mois de mars, le pays a enregistré une température record de 39 C.