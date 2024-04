Plus de 250 organisations humanitaires ou de défense des droits de l'Homme ont rejoint une lettre ouverte appelant à cesser "immédiatement" tout transfert d'armes "à l'entité sioniste, ont-elles fait savoir jeudi.

"Nous demandons un cessez-le-feu immédiat et appelons tous les Etats à cesser le transfert des armes qui peuvent être utilisées pour commettre des violations du droit humanitaire international et des droits de l'Homme", plaident les organisations.

"Le Conseil de sécurité des Nations unies doit assumer sa responsabilité de maintenir la paix mondiale et la sécurité en adoptant des mesures pour arrêter le transfert d'armes à l'entité sioniste ", conclut la lettre ouverte.

Cette lettre ouverte a été lancée en janvier 2024 par 16 organisations et compte désormais plus de 250 signatures comme celles d'Amnesty International, Save the children, Oxfam, Médecins du Monde, Caritas international et un certain nombres d'ONG confessionnelles ou féministes.

"Le bombardement et le siège par l'entité sioniste privent la population civile des éléments essentiels à sa survie et rendent Ghaza inhabitable", écrivent les organisations, décrivant "une crise humanitaire d'une gravité et d'une échelle sans précédent".

L'Indonésie réitère "son plein soutien" à la question palestinienne (MAE)

L’Indonésie a réitéré samedi sa ferme position en faveur de la question palestinienne, soulignant "l'urgence de satisfaire les droits du peuple palestinien".

Dans un communiqué repris par l'agence de presse Wafa, le ministère indonésien des Affaires étrangères a indiqué que la position de Jakarta soutenant la question palestinienne "n’a jamais changé".

Le soutien de l'Indonésie à la Palestine intervient en plein débat au sein du Conseil de sécurité de l'ONU sur la nécessité d'accorder à l'Etat palestinien la qualité de membre à part entière au sein de cette organisation planétaire.

Jeudi dernier, les membres du Conseil de sécurité ne sont pas parvenus à un consensus pour recommander une adhésion de l'Etat de Palestine aux Nations-unies, a indiqué l'ambassadrice maltaise, Vanessa Frazier, affirmant que "deux-tiers des membres du Conseil étaient en faveur de l'adhésion de la Palestine".

La décision de l'ONU concernant cette question pourra être connue le 18 avril courant, selon des sources diplomatiques fiables auprès du Conseil de sécurité.

Grande Bretagne : grande manifestation contre les livraisons d'armes britanniques à l'entité sioniste

Des dizaines de milliers de personnes ont manifesté samedi dans la capitale britannique, Londres, contre les livraisons d'armes par leur gouvernement à l'entité sioniste, exigeant" la fin des massacres sionistes à Ghaza", selon des médias sur place.

"Arrêtez les massacres à Ghaza", "Honte à l’Angleterre qui est partenaire de l'entité sioniste dans les massacres", "Liberté pour la Palestine", "Nous demandons un cessez-le-feu immédiat dans l'enclave palestinienne", ont scandé les manifestants rassemblés devant la place de Russell Square, à Londres, ont relevé les médias.

Selon les mêmes sources, les manifestants ont réclamé également "la rupture des contrats d'armement signés entre le gouvernement britannique et l'entité sioniste".

La Grande Bretagne fait face, depuis le début de l'agression sioniste contre la bande de Ghaza le 7 octobre 2023, à une vague de critiques de la part des organisations internationales et des défenseurs des droits de l'Homme, l'appelant "à rompre ses contrats d'armement avec l'occupant sioniste et à œuvrer plutôt en faveur d'un cessez-le-feu à Ghaza".

Le bilan de l'agression génocidaire sioniste contre la bande de Ghaza s'est alourdi à 33.686 martyrs et 76.309 blessés depuis le 7 octobre 2023, a annoncé samedi le ministère palestinien de la Santé.

Le Jordanien Muhannad Hadi nommé nouveau Coordinateur humanitaire de l'ONU pour le territoire palestinien

Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a annoncé samedi la nomination du Jordanien Muhannad Hadi au poste de nouveau coordonnateur spécial adjoint et coordonnateur résident du Bureau du Coordonnateur spécial des Nations Unies pour le processus de paix au Moyen-Orient (UNSCO).

M. Hadi servira également de coordonnateur humanitaire pour le territoire palestinien occupé. Il succède à James Eugene McGoldrick, d'Irlande, à qui le secrétaire général de l'ONU est reconnaissant pour son dévouement et ses services.

Ayant occupé depuis 2020 le poste de coordonnateur humanitaire régional pour la crise syrienne, M. Hadi apporte plus de 30 ans d'expérience internationale approfondie dans les affaires humanitaires et le travail de développement.

Auparavant, M. Hadi a été directeur régional du Programme alimentaire mondial (PAM) pour le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord, l'Asie centrale et l'Europe de l'Est (2015-2020), ainsi que coordonnateur régional des urgences du PAM pour la crise syrienne (2012-2015). et en tant que représentant du PAM/directeur de pays en Syrie (2009-2012). M. Hadi a débuté sa carrière en 1990 au sein du Comité international de la Croix-Rouge et a depuis travaillé pour le PAM en Irak, au Yémen, au Soudan, en Indonésie, au Liban, en Italie, en Jordanie, en Egypte et en Syrie.