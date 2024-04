La Communauté de développement d'Afrique australe (SADC) a annoncé lundi la mort de quatre de ses soldats déployés dans l'est de la République démocratique du Congo, dont trois Tanzaniens tués par un tir de mortier.

Le quatrième, de nationalité sud-africaine, est mort à l'hôpital des suites de problèmes de santé, a précisé la SADC dans un communiqué, ajoutant que trois autres soldats tanzaniens avaient été blessés. La mission de la SADC en RDC (SAMIDRC) "a le regret d'informer le public" que trois de ses soldats tanzaniens ont été tués et trois autres blessés "lorsqu'un obus de mortier est tombé près du camp où ils se trouvaient", a-t-elle indiqué.

Aucune précision n'a été fournie, par la SADC ou localement, sur les circonstances de ce tir. La SAMIDRC annonce également "qu'un soldat sud-africain est mort alors qu'il était soigné dans un hôpital de Goma pour des problèmes de santé", ajoute le communiqué.

Cette attaque intervient alors que le président congolais, Félix Tshisekedi, a récemment appelé à la mobilisation générale afin de mettre fin à la guerre dans l’est du pays.

Le Mouvement rebelle du 23 mars (M23) poursuit son offensive dans le Nord-Kivu, contribuant ainsi à une escalade dans l’est du pays.

Depuis le début de l’année en cours, plus de 200 civils ont été tués dans le Nord-Kivu et l’Ituri suite à des affrontements entre les forces armées congolaises et le M23, et à des conflits interethniques. Le retrait du contingent militaire de la Communauté d’Afrique de l’Est (EAC) a permis au M23 de prendre des positions clé près de Sake et Goma, villes d’importance stratégique. Le déploiement de la troupe de la SAMIRDC vient à peine de commencer. Formé en 2012 par des déserteurs des forces armées congolaises, le M23 a lancé une offensive dans l’est de la RDC en janvier 2021, avant de s’emparer de plusieurs villes et villages dans le Nord-Kivu. Il tente actuellement de s’approcher de la ville de Goma dont la population compte 2 millions d’habitants.