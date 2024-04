Des organisations humanitaires ont tiré vendredi la sonnette d'alarme concernant la situation inquiétante qui prévaut depuis un an au Soudan, alertant désormais sur un risque réel de famine dans ce pays.

"La possibilité d'une famine est tout à fait réelle" car "la production alimentaire au Soudan a été fortement réduite" et les revenus des ménages ont baissé, a relevé Thair Shraideh, du Programme de développement de l'ONU (PNUD), depuis Bruxelles, à l'occasion d'une conférence de presse organisée par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) dans son siège à Genève.

S'exprimant en visioconférence depuis le Kenya, le chef de la délégation de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR), Farid Abdulkadir, a souligné que la crise alimentaire que connaît le Soudan est "la plus grande crise" humanitaire actuelle.

"Si nous ne faisons rien maintenant, la crise au sein du pays s'amplifiera, davantage de personnes seront dans le besoin. Et je pense que les conséquences de cette crise franchiront très vite les frontières", a-t-il averti.

De son côté, l'ONG Médecins sans frontières (MSF) a lancé un appel en faveur d'une intensification urgente de la réponse humanitaire, exhortant l'ONU "à faire preuve de plus de volonté" pour contribuer activement à une augmentation rapide et massive de l'aide humanitaire.

Selon l'ONU, dans les prochains mois, près de 5 millions de personnes au Soudan pourraient plonger dans une "insécurité alimentaire catastrophique", le niveau le plus élevé de l'échelle du cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire (IPC).

Les combats au Soudan, qui font rage depuis le 15 avril 2023 entre l'armée et les Forces de soutien rapide (FSR) ont fait des milliers de morts et plus de huit millions de déplacés, selon l'ONU.

L'OMS met en garde contre l'aggravation de la crise

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a mis en garde, vendredi, contre les répercussions de l'aggravation de la crise au Soudan dans les mois à venir, à la lumière des restrictions persistantes imposées à la distribution de l'aide humanitaire et des fournitures médicales.

Le porte-parole de l'OMS, Christian Lindmeier, a indiqué que "le temps presse et que sans l'arrêt des combats et l'acheminement sans entrave de l'aide humanitaire, la crise au Soudan s'aggravera considérablement dans les mois à venir et pourrait affecter toute la région". Selon le responsable onusien, "la situation pourrait être bien plus désastreuse que cela". Dans ce contexte, Christian Lindmeier a souligné que "15 millions de personnes ont besoin d'une assistance sanitaire urgente, d'autant plus que des maladies telles que le choléra, le paludisme et la dengue se propagent", ajoutant que les fournitures médicales disponibles au Soudan sont estimées à seulement 25% des besoins, et que 70 à 80% des établissements de santé du pays ne fonctionnent pas à cause du conflit.

Le porte-parole de l'agence onusienne a encore déclaré que "certains Etats du Soudan, comme le Darfour, n'ont pas reçu de fournitures médicales au cours de l'année écoulée, et les épidémies s'accentuent avec la perturbation des services de santé publique, y compris les vaccinations".

Il est à noter que le conflit au Soudan a éclaté le 15 avril 2023 entre l'armée soudanaise et les Forces de soutien rapide (FSR), entraînant la destruction des infrastructures du pays, le déplacement de millions de personnes à l'intérieur et à l'extérieur du pays, en plus des massacres de milliers de civils.