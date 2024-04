Un atelier régional sur l’exportation des dattes se tiendra le 29 du mois d’avril en cours à Biskra, a indiqué le directeur régional du commerce et de la promotion des exportations de la région de Batna, Mohamed Serdoune. Outre les wilayas relevant de cette direction régionale (Batna, Oum El Bouaghi, Khenchela, Tébessa, Constantine, Biskra et Ouled Djellal), cet atelier regroupera les producteurs phœnicicoles et les exportateurs des wilayas productrices de dattes dont celles d’Ouargla et d’El oued, selon M. Serdoune.

La rencontre donnera lieu à des communications sur l’exportation des dattes et à la tenue de trois mini-ateliers sur le transport, les procédures de dédouanement ainsi que les impôts, les banques et les assurances à animer par des experts du domaine avec des débats ouverts entre opérateurs et organismes concernés.

Tous les moyens ont été mis en place pour le succès de cet atelier spécialisé, en marge duquel les lauréats du concours régional des trois meilleurs marchés de proximité et des cinq meilleurs opérateurs économiques, organisé durant le Ramadhan 2024, seront honorés par la Direction régionale du commerce et de la promotion des exportations de la région de Batna.