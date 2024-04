Une production de plus de 4,3 millions de litres d'huile d'olive a été réalisée dans la wilaya de Djelfa au titre de la campagne oléicole 2023/2024, a-t-on appris jeudi auprès de la Direction locale des services agricoles (DSA).

Cette production est légèrement en baisse comparativement à celle de la saison écoulée, durant laquelle une production de près de 5,1 millions de litres d’huile a été engrangée, en raison d'un léger recul de la récolte d’olives cette année, ont estimé des responsables du secteur.

Toutefois, et en dépit de la baisse de la production d'huile cette saison, la filière oléicole est en plein essor dans la wilaya, a-t-on assuré citant pour preuve, l’extension de la superficie du verger oléicole de la wilaya estimée actuellement à près de 11.000 ha.

Toujours au titre de la campagne 2023/2024, la DSA a fait cas de la production de plus de 339.000 qx d'olives, dont plus de 313.000 qx destinées à la trituration et plus de 26.000 qx d'olives de table.

A noter que le directeur de services agricoles, Mohamed Benabdellah Bensalem, avait affirmé, à diverses occasions, que le développement de la filière oléicole est le fruit de la " volonté des agriculteurs à élargir le verger local et à augmenter la production".

Cette volonté a fait de Djelfa une des wilayas pionnières dans le domaine, a-t-il dit, rappelant que de nombreux investisseurs du domaine ont été primés dans des concours internationaux, pour la haute qualité de leur huile qui répond aux normes mondiales, à l’instar de l’huile "Dahbia" de Benhar et de la marque "Khatala" de la wilaya déléguée de Messaâd.

Pour rappel, le verger oléicole de la wilaya est concentré dans les localités d’El Birine, Hed Shari, Benhar, Ain Ouessara, Ain Ibel, Messaâd, Charef, Bouiret Lahdab et Hassi Fdoul.

Il s'étend sur une superficie globale de près de 11.000 ha, comptant plus de 3,111 millions d’oliviers dont 2, 621 millions sont en production.

La wilaya compte, en outre, cinq (5) huileries privées assurant la trituration des olives produites localement ainsi que celle des wilayas voisines.