Le directeur général de la régulation et organisation des activités au ministère du Commerce et de la Promotion des Exportations, Ahmed Mokrani, a fait état jeudi à Biskra, du prolongement de l’approvisionnement des laiteries et minoteries à l’échelle nationale en quantités supplémentaires de matières premières, décidé durant le mois de Ramadhan pour préserver la stabilité du marché.

M. Mokrani a précisé, dans une déclaration à la presse en marge de sa tournée de contrôle des permanences durant les jours de l’Aïd El Fitr dans la wilaya, que le quota mensuel de lait en poudre a augmenté de 15.000 tonnes à 21.000 tonnes et les quantités supplémentaires accordées aux minoteries ayant permis d’augmenter de 20 % leurs productions durant le Ramadhan ont notamment participé à éliminer les dysfonctionnements et d’assurer un approvisionnement régulier en lait et semoule.

Il a relevé, également, que les efforts visant à assurer la disponibilité des produits et un approvisionnement continu "ont été engagés en coordination avec les secteurs de l’industrie, de l’agriculture ainsi que les walis", ajoutant que "la décision de prolongement de l’approvisionnement des laiteries et minoteries en poudre de lait et céréales fait partie aussi des mesures prises pour renforcer l’approvisionnement des 14 wilayas côtières en prévision de l’augmentation de leur demande en la matière durant la saison estivale".

Evoquant les mécanismes de régulation du marché, il a affirmé que la numérisation lancée par le secteur du commerce permettra d’organiser les réseaux d’approvisionnement et de distribution, soulignant que, dans une première phase, une plateforme de la production et distribution du lait a été élaborée, incluant 127 laiteries dont 112 privées et un réseau de plus de 2.000 distributeurs agréés et de plus de 49.000 commerçants de détail.

"L’opération sera élargie à 13 autres produits après la collecté et l’évaluation des données au cours de ce mois", a-t-il indiqué. M. Mokrani, qui a visité des laiteries, minoteries et plusieurs espaces commerciaux de la wilaya pour le contrôle de la mise en œuvre du dispositif des permanences durant la fête de l’Aïd El Fitr, a salué l’adhésion des commerçants permanenciers et l’implication même d’autres commerçants non-concernés par le dispositif des permanences, qui a concerné à l’échelle nationale, a-t-il noté, 51.000 commerçants, plus de 6.000 boulangeries, 127 laiteries et 312 minoteries productrices de farines.