La Commission des affaires des prisonniers et le Club des prisonniers ont annoncé, dimanche soir, le décès en martyr du détenu atteint du cancer, Walid Daqqa (62 ans), à l'intérieur de l'hôpital "Assaf Harofeh" de la bourgade de Baqa al-Gharbiya dans les territoires de 1948, à la suite d'une négligence médicale délibérée.

Daqqa a purgé une peine de 37 ans de prison, en 2018 l’occupation sioniste a annoncé une peine de deux ans supplémentaires contre lui. En décembre 2022, Daqqa a reçu un diagnostic de " cancer de la moelle épinière et de multiples problèmes de santé, notamment des maladies respiratoires et une inflammation du poumon droit ". "Le 8 août 2023, un tribunal de l'entité sioniste a refusé de le libérer malgré la gravité de son état de santé", avait dénoncé sa famille dans un communiqué.

Le nombre de Palestiniens décédés en martyrs dans les prisons d'occupation s'est élevé à 14 depuis le début de l'agression contre peuple palestinien le 7 octobre dernier, et avec son martyre, le bilan des martyrs du mouvement des captifs depuis 1967 s'élève à 251 martyrs.

Ghaza: le bilan de l'agression sioniste s'élève à 33.207 martyrs

Le bilan de l'agression génocidaire sioniste contre la bande de Ghaza s'est alourdi à 33.207 martyrs et 75.933 blessés depuis le 7 octobre dernier, ont indiqué lundi les autorités palestiniennes de la Santé. Selon la même source, 32 martyrs et 47 blessés sont arrivés dans les hôpitaux durant les dernières 24 heures à la suite de l'agression sioniste contre la bande de Ghaza.

Les autorités palestiniennes de la Santé ont également indiqué qu'un certain nombre de victimes palestiniennes se trouvent encore sous les décombres et sur les routes, et que les forces de l'occupation empêchent les ambulances et les équipes de la Protection civile de leur porter secours. Depuis le 7 octobre 2023, l'armée sioniste mène une agression sauvage contre l'enclave palestinienne qui a entraîné des destructions massives d'infrastructures en plus d'une catastrophe humanitaire sans précédent.