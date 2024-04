La production mondiale de blé en 2024, devrait s’élever à 796 millions de tonnes, soit une croissance de 1,0 % par rapport à 2023, selon le nouveau Bulletin de l’Organisation des Nations Unis pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) sur l'offre et la demande de céréales.

Cette estimation prend en considération notamment les prévisions en matière de production "aux Etats-Unis, au Canada, en Russie, en Inde , au Pakistan et dans les pays du Proche-Orient, des précipitations abondantes ont favorisé le développement des cultures et ont reconstitué les réserves d’eau d’irrigation, ce qui laisse présager une bonne production en 2024, la récolte devant débuter au mois de mai", selon la même source.

En ce qui concerne les céréales secondaires, les semis vont bientôt commencer dans l’hémisphère Nord, tandis que les récoltes ont déjà débuté au sud de l’équateur. "On s’attend à un rebond de la production en Argentine après une récolte perturbée par la sécheresse en 2023, mais la production devrait diminuer au Brésil et dans toute l’Afrique australe", selon la Fao.

Les estimations de la FAO concernant la production mondiale de céréales en 2023-2024 ont été également légèrement relevées et s’établissent à présent à 2 841 millions de tonnes, soit une augmentation de 1,1 % (32 millions de tonnes) par rapport au niveau de l’année précédente.

Cette nouvelle révision s’explique, selon le document, par un ajustement à la hausse de la production mondiale de maïs, compte tenu des dernières estimations officielles de l’Union européenne, et de la production mondiale de blé, après la récente publication de données officielles indiquant des récoltes légèrement plus importantes que prévu en Argentine et en Australie.

De même, à la suite de petites révisions à la hausse des perspectives de production dans quelques pays, les prévisions de la FAO concernant la production mondiale de riz en 2023-2024 s’établissent à présent à 526, 4 millions de tonnes (en équivalent riz usiné). A ce niveau, la production annuelle devrait croître de 0,5 % et atteindre le niveau record de 2021-2022, car on prévoit une récolte globalement abondante en Asie, ainsi qu’une croissance de la production en Afrique et aux Etats-Unis d’Amérique, selon l'Organisation onusienne. Quant à l’utilisation mondiale de céréales en 2023-2024, elle est estimée à 2 828 millions de tonnes, soit 1,3 %de plus que le niveau de 2022-2023.

Selon les prévisions, à la fin des campagnes de 2024, les stocks mondiaux de céréales devraient atteindre 894 millions de tonnes, soit un accroissement de 2,3 % par rapport au début de l’année. Le rapport stocks/utilisation de céréales au niveau mondial devrait ainsi s’établir à 31,0 %, selon la FAO. Selon les dernières prévisions, les échanges mondiaux de céréales devraient augmenter de 1,7 % par rapport à l’année précédente et atteindre 485 millions de tonnes en 2023-2024.

"Les échanges internationaux de céréales secondaires devraient croître par rapport à 2022-2023, tandis que les échanges mondiaux de blé et de riz devraient probablement se contracter", indique le bulletin de l'Organisation onusienne.