Le commerce des gâteaux de l’Aïd El-Fitr dans la ville de Mascara connait une grande dynamique, durant ces derniers jours du mois sacré de Ramadhan, alors qu’il était d’usage de les préparer à la maison il y a quelques années.

Les commerces proposant les gâteaux traditionnels, qui ne connaissaient pas un grand engouement jusqu’à un passé proche, sont désormais pris d’assaut, au cours de cette période, et sont bondés de monde dès le matin.

Le constat est le même un peu partout dans la ville de Mascara, sur les grands boulevards comme "Rekaba", "Doudouyate" et "Emir Abdelkader", ainsi que la route "El Oued".

Un rush jamais enregistré auparavant.

Les commençants sont obligés d’approvisionner leurs magasins plusieurs fois dans la journée, au vu de la demande importante prévalant, ces derniers jours précédant la célébration de l’Aïd El-Fitr.

Hadj Abdallah, propriétaire d’un commerce de gâteaux traditionnels à "Rekaba ", au centre ville de Mascara, a estimé que cet engouement des ménagères pour l’achat des gâteaux au lieu de les préparer à la maison s’explique par la bonne qualité des produits proposés, d’une part, et par la cherté des ingrédients nécessaires pour les préparer.

"Elles préfèrent ainsi en acheter tout prêts et à des prix raisonnables", dit-il.

"Les ménagères n’étaient pas aussi portées sur l’achat des gâteaux de l’Aïd, au cours des dernières années à Mascara, alors qu’elles sont de plus en plus nombreuses à le faire, cette année", a-t-il noté, ajoutant qu’il est plus simple de venir et de choisir ce qui convient au goût et au budget de chacune.

Mme Souad, une ménagère de la ville de Mascara a fait savoir qu’elle s’est mise depuis trois ans à acheter les gâteaux de l’Aïd El-Fitr au lieu de les préparer.

Pour elle, c’est une économie de temps et d’effort, en plus de la bonne qualité et des prix raisonnables des produits proposés.

Une autre dame de la même ville a expliqué qu’elle a opté pour l’achat de gâteaux, et ce pour plusieurs raisons, notamment le grand choix des produits proposés et le gain de temps, ce qui lui permet de se consacrer à d’autres préparatifs pour la fête de l’Aïd El-Fitr.

L’autre activité commerciale liée à la célébration de l’Aïd, qui fait son come-back cette année, est la confection des Abayas pour hommes chez les artisans couturiers.

La tradition de confectionner une Abaya sur mesure, spécialement pour la célébration de l’Aïd Al Fitr, revient sur la scène cette année, après une période où les Mascariens semblaient être désintéressés.

Les ateliers de couture au centre-ville de Mascara, notamment ceux du boulevard "Emir Abdelkader " ne désemplissent pas de clients, notamment les séniors, qui semblent renouer avec cette vieille tradition.

L’atelier d’Abdelkader, un artisan implanté dans cette même rue, connait une dynamique inhabituelle en cette période.

Les couturiers sont tous absorbés par la confection d’un bon nombre d’Abayas pour hommes.

" J’ai commencé à recevoir les commandes des Abayas à partir de la deuxième semaine du mois du Ramadan" , a fait savoir Abdelkader, ajoutant que les hommes de plus de 60 ans, sont ceux qui préfèrent le plus porter ce genre de tenues traditionnelles au cours de l’Aïd.

" Ils préfèrent les confectionner dans les ateliers et à des prix raisonnables, au lieu de les acheter plus cher, dans les magasins du centre-ville ", a-t-il souligné.

Cet artisan, qui a constaté un retour en force vers la confection des Abayas dans les ateliers de couture, cette année, l’explique par le prix très élevé des habits traditionnels du prêt à porter.

Il a fait savoir qu’il confectionne ces tenues traditionnelles avec ses propres tissus, comme il peut le faire avec des tissus apportés par les clients.

Pour sa part, Hadj Mansour, un septuagénaire de la ville de Mascara, se dit un adepte de la confection artisanale des Abayas, qu’il commande sur mesure à chaque Aïd chez Abdelkader, pour son prix raisonnable et, surtout, pour la qualité de la couture et des finitions, surtout que les Abayas modernes proposées sur le marché ont des couleurs et des motifs qui ne conviennent pas à un homme de son âge.

Un autre artisan couturier, Aïssa, a appelé les responsables du secteur de l’industrie artisanale dans la wilaya à valoriser la confection des Abayas traditionnelles dans la région et sa préservation de la disparition, en renforçant la formation des jeunes artisans.