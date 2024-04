Chargé par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, M. Ahmed Attaf a entamé, lundi matin, une visite officielle bilatérale dans la capitale kenyane, Nairobi, indique un communiqué du ministère.

Cette visite s'inscrit "dans le cadre des efforts visant à renforcer les relations de coopération et d'amitié historiques entre l'Algérie et le Kenya, ainsi qu'à consolider les liens de concertation et de coordination sur les développements régionaux et internationaux, dans le sillage de l'attachement constant des deux pays aux objectifs de l'unité africaine et de l'action africaine commune en vue de relever les défis auxquels sont confrontés les pays et peuples du continent", lit-on dans le communiqué.

Représentant le président de la République, M. Attaf prend part à Kigali à la cérémonie commémorative du 30e anniversaire du génocide au Rwanda

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, a pris part, dimanche à Kigali (Rwanda), en qualité de représentant du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à la cérémonie commémorative du 30e anniversaire du génocide perpétré au Rwanda en 1994, indique un communiqué du ministère.

La cérémonie a vu "une participation de haut niveau du continent africain et d'ailleurs, en signe de solidarité avec la République du Rwanda, qui s'est reconstruite après ce douloureux épisode historique, qui a coûté la vie à plus d'un million de Rwandais tutsis", précise la même source. Les différentes activités organisées dans ce cadre portaient sur une reconstitution des crimes odieux subis par le peuple rwandais dans le silence international et en l'absence de toute initiative à même de mettre fin au bain de sang et de répondre aux appels de détresse des victimes, selon le communiqué.

La participation du ministre Ahmed Attaf a été "l'occasion de réitérer la solidarité permanente de l'Algérie avec la République du Rwanda et de souligner l'impératif de mettre en avant les enseignements tirés de la douloureuse expérience qu'a traversée ce pays frère pour contrer la guerre génocidaire menée par l'occupation israélienne contre le peuple palestinien dans la bande de Ghaza", a ajouté la même source.

En marge de cette cérémonie, le ministre des Affaires étrangères a eu des rencontres bilatérales avec plusieurs de ses homologues, conclut le communiqué du ministère.