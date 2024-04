L'Agence nationale de gestion des élections (ANGE) du Tchad a appelé les candidats à l'élection présidentielle du 6 mai prochain au respect de la date de la campagne électorale, prévue le 14 avril prochain, pour entamer leurs activités politiques.

Depuis la publication de la liste des candidats à l'élection présidentielle par le conseil constitutionnel, de différents bureaux de campagne et des soutiens ont été ouverts dans le pays.

Beaucoup d'entre eux ont lancé officiellement des activités de campagne malgré que l'ANGE a arrêté, dans son chronogramme, la date du 14 avril prochain pour vingt et un jours", ont rapporté des médias locaux. Selon l'ANGE, la loi 005/CNT/2024 portant code électoral encadre les dates d'ouverture et de clôture de la campagne électorale. Par conséquent, l'agence a exigé à tous les candidats le retrait des affiches et autres portraits de campagne sur l'ensemble du territoire tchadien.

L'agence a également appelé à travers ce communiqué tous les candidats à l'élection présidentielle à plus de responsabilité et de retenue afin de garantir l'équité et la transparence du scrutin.