Le chanteur Kaddour Bourzam, plus connu sous son nom d’artiste Kaddour El-Yaboussi, est décédé, dimanche à l’âge de 79 ans, des suites d'une longue maladie, en son domicile familial dans la commune de Yabous (Khenchela), a-t-on appris lundi auprès de la direction de la Culture et des arts.

Le défunt également surnommé Kaddour Ouskoum, en référence au village où il est né en février 1945, est considéré comme l'un des piliers de la chanson Chaouie. Il avait entamé sa carrière de chanteur dès l’âge de 14 ans au sein de troupes de "Rahaba" (groupes masculins entonnant des chants polyphoniques traditionnels) qui interprétaient des chants du patrimoine Chaoui lors des fêtes de mariages, dans les Aurès.

Le regretté Bourzam avait fondé, dans les années 1970, le groupe "Ithran" qui a participé à de nombreux événements et festivals artistiques. Le défunt est ensuite devenu célèbre pour ses chefs-d'œuvre "Dammam" et "Ayache" qui ont révolutionné la chanson Chaouie. La dernière apparition de Kaddour El-Yaboussi remonte à mars 2021 lorsque la ministre de la Culture et des Arts de l'époque, Malika Bendouda, en visite dans la wilaya de Khenchela, lui avait rendu hommage à la maison de la culture Ali-Souaihi.