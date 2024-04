L’entité sioniste détruit systématiquement le système de santé de Ghaza, a dénoncé jeudi l’ONG Médecins sans frontières (MSF), fustigeant l’ampleur des dégâts humains de la guerre génocidaire en cours.

«Aujourd’hui, nous assistons à la destruction systématique et délibérée du système de santé» du territoire palestinien, a affirmé lors d’une conférence de presse au siège de MSF à Genève Amber Alayyan, responsable adjointe des programmes de l’ONG pour le Proche-Orient.

La grande majorité des blessures constatées par les médecins de MSF à Ghaza résultent d’explosions, un effet des bombardements d’habitations par les forces d’occupation sionistes, a-t-elle décrit.

«Il y a des blessures par écrasement à l’abdomen, au thorax, des amputations des jambes et des bras nécessaires, et en plus de cela, les patients souffrent de graves brûlures», a-t-elle détaillé.

Les médecins voient aussi «maintenant des enfants blessés par balle» par des tirs de drones sionistes, a-t-elle ajouté. «Aucun système de santé au monde ne peut faire face au volume et au type de blessures, ainsi qu’aux états de santé que nous voyons quotidiennement», a-t-elle soutenu, décrivant des opérations chirurgicales effectuées à même le sol ou des patients dont les plaies s’infectent.

«Vous pouvez ajouter 1.000 hôpitaux de campagne, vous ne pourrez pas remplacer le système de santé qui existait à Ghaza avant la guerre» génocidaire qui a fait des dizaines de milliers de martyrs, pour la plupart des enfants et des femmes.

Christopher Lockyear, secrétaire général de MSF International, a lui chiffré à près de 200 les travailleurs humanitaires tués par les forces d’occupation sionistes en presque six mois, dont cinq employés de MSF.

«Ce type d’attaques est soit intentionnel, soit révélateur d’une incompétence dangereuse», a-t-il fustigé, dénonçant «une guerre menée sans aucune règle», après la mort en début de semaine de sept humanitaires lors d’une frappe sioniste dans la bande de Ghaza.

Jeudi, le fondateur de World Central Kitchen (WCK), José Andres, a déclaré que l’entité sioniste n’avait pas tué sept des employés de l’organisation à Ghaza «par erreur, mais plutôt systématiquement». Andres a souligné, dans une interview diffusée par la chaîne américaine CNN, qu’elles (les forces sionistes) «n’avaient pas tué 7 des employés de l’organisation par erreur, selon ce qui avait été promu, mais plutôt systématiquement. Elles ont pris pour cible une voiture après l’autre».

Depuis le 7 octobre 2023, l’entité sioniste mène une guerre dévastatrice contre Ghaza qui a fait des dizaines de milliers de martyrs, pour la plupart des enfants et des femmes, ainsi que des destructions massives et une famine persistante qui a coûté la vie à des dizaines d’enfants, selon les autorités palestiniennes et l’ONU.