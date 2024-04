Le Mouloudia d'Alger a consolidé sa première place au classement général de la Ligue 1 Mobilis de football, en battant la lanterne-rouge, l'US Souf, sur le score de trois buts à zéro, en match disputé vendredi soir au stade du 5-Juillet (Alger), pour le compte de la 22e journée, ayant vu la JS Saoura "se réveiller", en allant s'imposer (2-1) chez l'ASO Chlef, au moment où la JS Kabylie s'est inclinée (1-0) à Biskra, alors qu'elle avait commencé par tenir bon pendant 97 minutes.

Après avoir buté sur une défense ultra-hermétique des Soufis, le Doyen a fini par trouver la faille dans le temps additionnel de la première mi-temps (45'+3), grâce à son avant-centre Kheireddine Merzougui, ayant ouvert le score (1-0), avant que Zougrana et Ouattara ne corsent l'addition, respectivement aux 67' et 86'.

Un précieux succès, sans forcer, qui permet au MCA de porter son capital à 52 unités, alors que l'USS reste bon dernier, avec seulement sept points au compteur.

De son côté, et après une longue série de mauvais résultats, à domicile comme à l'extérieur, la JSKabylie avait commencé par avoir un petit sursaut d'orgueil à Biskra, où elle a tenu bon pendant plus de 97 minutes avant de s'effondrer à quelques encablures du coup de sifflet final, après un but assassin de Larbi Khoualed (1-0).

Une défaite qui enfonce un peu plus les Canaris, déjà en crise avant cette 22e journée, et qui les oblige à réagir, au risque de chuter dangereusement dans les abysses du classement.

En revanche, avec ce succès à l'arrachée, les Zibans réalisent très une bonne affaire, en se hissant directement à la septième place, qu'ils occupent provisoirement seuls, avec 31 points.

Pour sa part, la JSS, qui restait sur une défaite à domicile contre le MCA au cours de la précédente journée, s'est bien ressaisie ce week-end, en allant ramener une précieuse victoire de son déplacement chez l'ASO Chlef.

Un succès assuré dès la première mi-temps, grâce aux réalisations de Souibaâ (32') et Fettouhi (45'+1), ayant permis aux Bécharois de réaliser une assez belle remontée au classement général, en passant provisoirement de la 11e à la 8e place, avec 30 points.

Ce qui n'est pas le cas pour l'ASO Chlef, qui après ce revers inattendu à domicile reste scotché à sa 13e place, avec 24 points, et se voit sérieusement menacé de relégation.

En effet, les candidats au maintien ES Ben Aknoun et le MC Oran pointent juste derrière, avec respectivement 20 et 19 points, tout en ayant un match en retard chacun.

Ce qui est loin d'arranger les affaires des Chélifiens.

Un peu plus tôt dans l'après-midi, c'est le NC Magra qui avait réussi une bonne affaire, en repartant avec une précieuse victoire (2-0) de son déplacement chez le MC El Bayadh.

Une victoire obtenue en toute fin de match, grâce à Demane (74') et Moussaoui (90'+6), et qui permet au NCM de se hisser provisoirement à la 12e place du classement général, avec 25 points, au moment où après ce revers inattendu à domicile, le MCEB recule à la 10e place, avec 28 points.

Le bal de cette 22e journée s'était ouvert jeudi soir, avec une difficile mais précieuse victoire du CR Belouizdad sur l'Entente de Sétif (2-1), ayant permis au Chabab de reprendre provisoirement la place de Dauphin, avec 38 points, alors que l'Aigle noir reste cinquième, avec 34 unités au compteur.

Les péripéties de cette 22e journée se poursuivront samedi, avec le déroulement des matchs ES Ben Aknoun - USM Khenchela (15h45) et CS Constantine - Paradou AC (22h00).

Pour sa part, le duel MC Oran - USM Alger a été reporté à une date ultérieure en raison de la participation des Usmistes aux quarts de finale (retour) de la Coupe de la Confédération africaine (CAF).

