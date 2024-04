Un nouvel hôpital dédié aux urgences pédiatriques relevant de l’établissement public spécialisé (EPS) en pédiatrie «Abdelkader Boukheroufa» à Hai El Menzah (Oran), a été mis en service jeudi, a-t-on appris vendredi auprès de la direction locale de la santé et de la population.

Il s’agit d’une nouvelle structure de quatre étages, d’une capacité de 120 lits, dédiée exclusivement aux urgences pédiatriques, a-t-on précisé de même source, soulignant qu’elle recevra les urgences médicales et chirurgicales de la wilaya d’Oran et de la région Ouest du pays également.

Ce nouvel hôpital comporte, en plus des urgences médicales et chirurgicales, un centre de tri, une unité de réanimation d’une capacité de 10 lits, un service viscéral, un service de radiologie et un laboratoire, pour garantir une prise en charge complète des cas, a-t-on encore fait savoir, ajoutant que les services de chirurgie ORL et neurologie seront mis en service prochainement.

L’unité de réanimation a été créée en prévision du lancement de la transplantation rénale pour les enfants, sous l’égide de l’Agence nationale des greffes d’organes (ANG), a-t-on rappelé. La réception et l’admission est soumise à un système numérique, afin de garantir une fluidité dans la gestion des flux des malades, a-t-on encore noté.