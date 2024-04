La 22e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis de football, prévue sur trois jours (jeudi, vendredi, et samedi), devrait être favorable au leader le MC Alger qui évoluera sur du velours à domicile face à la lanterne rouge l'US Souf, alors que l'affiche CR Belouizdad-ES Sétif sera indécise et ouverte à tous les pronostics.

Auteur de cinq victoires de suite, toutes compétitions confondues, le MCA (1e, 49 pts), aura une belle occasion de se rapprocher d'avantage du titre, en recevant à une équipe d'El-Oued qui a pratiquement hypothéqué ses chances pour le maintien.

Le dauphin du CS Constantine (2e, 37 pts) sera au rendez-vous avec un test piège à la maison face au Paradou AC (6e, 32 pts), dont l'entraîneur français Corentin Martins a été remercié au cours de la semaine, après sept mois de collaboration.

Le CSC espère confirmer sa bonne santé (6 matchs sans défaite, NDLR) et du coup préserver sa position de dauphin, alors que le club algérois, sans la moindre victoire lors des cinq dernier matchs, toutes compétitions confondues, aura à cœur de réagir à Constantine.

Le quadruple champion d'Algérie en titre, le CR Belouizdad (3e, 35 pts) est appelé à sortir le grand jeu à domicile face à l'ES Sétif (5e, 34 pts).

Vainqueur lors de la précédente journée à Tizi-Ouzou face à la JS Kabylie (1-0), le Chabab n'aura plus droit à l'erreur s'il veut préserver sa position sur le podium et espérer concurrencer le MCA pour le titre.

De son côté, l'Entente, qui ne lui reste que le championnat pour sauver sa saison, effectuera le voyage à Alger avec l'intention de revenir avec un bon résultat et tenter de monter sur le podium. Le MC El-Bayadh et l'US Biskra, qui se partagent la 7e place avec 28 points chacun, partiront favoris devant leurs supporters face respectivement au NC Magra (13e, 22 pts) et la JS Kabylie (10e, 27 pts).

La JSK, où rien ne va plus, espère stopper l'hémorragie du côté de la capitale des "Ziban", elle qui reste sur un triste bilan de trois revers de rang, toutes compétitions confondues.

Le "Nedjm" va également batailler pour le même objectif à El-Bayadh, après quatre matchs de rang sans victoire.

Dans le bas du tableau, l'ASO Chlef (12e, 24 pts) espère renouer avec la victoire, à l'occasion de la réception de la JS Saoura (10e, 27 pts).

La JSS, 13e plus mauvaise équipe à l'extérieur (8 points pris sur 30 possibles, NDLR), est appelée à puiser dans ses ressources face à une équipe chélifienne qui ne jure que par la victoire pour quitter la zone de turbulences.

Enfin, l'ES Ben Aknoun (14e, 20 pts) jouera un match "à six points" au stade du 20-août 1955 d'Alger face à l'USM Khenchela (7e, 28 pts), dans l'optique de poursuivre sa mission de sauvetage.

Le match MC Oran-USM Alger a été reporté à une date ultérieure, en raison de l'engagement du club algérois en quarts de finale (retour) de la Coupe de la Confédération africaine, dimanche à domicile face aux Nigérians de Rivers United (22h00).

Le programme

Programme des rencontres de la 22e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis de football, prévues jeudi, vendredi, et samedi :

Jeudi, 4 avril :

CR Belouizdad- ES Sétif 22h00

Vendredi, 5 avril :

MC El-Bayadh - NC Magra 15h45

MC Alger - US Souf 22h00

US Biskra - JS Kabylie 22h00

ASO Chlef - JS Saoura 22h00

Samedi, 6 avril :

ES Ben Aknoun- USM Khenchela 15h45

CS Constantine - Paradou AC 22h00

Reportée : MC Oran - USM Alger

Classement : Pts J

1). MC Alger 49 21

2). CS Constantine 37 21

3). CR Belouizdad 35 19

--). USM Alger 35 20

5). ES Sétif 34 21

6). Paradou AC 32 20

7). MC El Bayadh 28 21

--). US Biskra 28 21

--). USM Khenchela 28 20

10). JS Kabylie 27 20

--). JS Saoura 27 21

12). ASO Chlef 24 21

13). NC Magra 22 21

14). ES B. Aknoun 20 21

15). MC Oran 19 21

16). US Souf 7 21.