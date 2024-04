Les matchs en retard NA Hussein Dey - ES Mostaganem, MO Constantine - Olympique Akbou et USM Annaba - Olympique Magrane, prévus vendredi à 15h30, pour la mise à jour de la 21e journée de Ligue 2 (Groupe Centre-Est et Centre-Ouest), revêtiront un enjeu capital pour chacun des six clubs engagés, même si pour certains, les objectifs sont diamétralement opposés.

En effet, au moment où certains clubs comme l'OA et l'ESM se portent bien, à tel point qu'ils se permettent de viser l'accession en Ligue 1, d'autres formations comme le NAHD et l'OM sont loin d'être au meilleur de leur forme, et doivent lutter encore pour éviter la relégation. Dans les deux cas, les différents antagonistes auront besoin de points pour atteindre leurs objectifs et c'est ce qui devrait donner lieu à de chaudes empoignades, même là où sur papier, les débats paraissent relativement déséquilibrés.

C'est ainsi que le NAHD (11e/24 pts) accueillera l'ESM (Leader/47 pts) avec la ferme intention de prendre le dessus et poursuivre sa montée vers le milieu de tableau, où les turbulences se font moins dangereuses. Pour sa part, le MOC (5e/29 pts), attendra avec un pied au stade Benabdelmalek de Constantine, le leader l'Olympique Akbou (1er, 51 pts) qui n'y viendra pas pour du tourisme, mais surtout avec l'intention de maintenir à bonne distance ses principaux concurrents pour l'accession.

Parmi eux, le MSP Batna (Dauphin/44 pts) et sur lequel le leader voudrait reprendre à nouveau une avance de dix points au classement général. De leur part, les mal-classés USM Annaba et Olympique Magrane seront opposés dans un duel direct pour la survie en Ligue 2 et à ce propos, c'est le club hôte (15e/16 pts) qui semble le plus concerné, car l'OM (12e/21 pts) se porte un peu mieux en ce moment.

Programme des matchs (15h30):

20-Août 1955 d'Alger: NA Hussein Dey - ES Mostaganem

Ben Abdelmalek: MO Constantine - Olympique Akbou

Chabou : USM Annaba - Olympique Magrane

Groupe Centre-Ouest

Classement : Pts J

1). ES Mostaganem 47 20

2). RC Kouba 45 21

3). GC Mascara 36 21

4). CR Témouchent 35 21

5). WA Mostaganem 33 21

6). ESM Koléa 31 21

7). SKAF El Khemis 29 21

--). MCB Oued Sly 29 21

9). JSM Tiaret 28 21

10). WA Boufarik 26 21

11). NA Husseïn Dey 24 20

--). ASM Oran 24 21

13). RC Arbaâ 23 21

14). SC Mecheria 22 21

15). JS Guir Abadla 12 21

--). O Médéa 12 21

Groupe Centre-Est

Classement : Pts J

1). Olympique Akbou 51 20

2). MSP Batna 44 21

3). CA Batna 37 21

4). JS Bordj Menael 32 20

5). MO Constantine 29 20

--). NRB Teleghma 29 21

7). IB Khemis Khechna 28 21

8). AS Khroub 26 21

9). IRB Ouargla 25 21

--). USM El Harrach 25 21

11). AS Aïn M'lila 23 21

12). HB Chelghoum Laïd 21 21

--). O. Magrane 21 20

14). ES Ghozlane 18 21

15). USM Annaba 16 19

16). MC El Eulma 15 21.