Plus d'une centaine de terroristes ont été éliminés mardi par les Forces de défense et de sécurité burkinabè dans la région de l'Est du Burkina Faso, a rapporté la presse locale. L'armée burkinabè, citée par l'Agence d'information du Burkina (AIB), a indiqué que les services de renseignement avaient été informés lundi de l'arrivée massive de terroristes dans la localité de Kiani, dans la région de l'Est.

Les éléments du 20e Bataillon d'intervention rapide ont décidé d'aller à leur rencontre pour les empêcher de perpétrer leur attaque, et des combats ont alors opposé l'armée burkinabè à ces terroristes, a indiqué l'AIB.

Un bilan provisoire fait état de plus de cent terroristes éliminés, et d'une importante quantité de matériels détruits ou récupérés. Depuis 2015, l'insécurité dans ce pays d'Afrique de l'Ouest a coûté la vie à de nombreuses personnes et fait des milliers de déplacés.