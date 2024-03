Les ministres des Affaires étrangères égyptien, français et jordanien ont appelé samedi à un "cessez-le-feu immédiat et permanent" à Ghaza.

Lors d'une conférence de presse commune au Caire, le chef de la diplomatie française Stéphane Séjourné a déclaré que son gouvernement allait présenter "dans les prochaines semaines" une proposition de résolution au Conseil de sécurité de l'ONU qui mettrait en avant une solution "politique".

"Pour sortir durablement de cette crise il faut une solution politique, elle est connue, c'est la solution à deux Etats, elle est la seule qui puisse garantir la paix et la sécurité", a-t-il estimé. Cette "solution" défendue par la communauté internationale est rejetée par l'entité sioniste.

Lundi dernier, le Conseil de sécurité avait adopté une résolution demandé un "cessez-le-feu immédiat" dans la bande de Ghaza dévastée par la guerre. Le dernier bilan du ministère de la Santé palestinien faisait état samedi de 32.705 martyrs, dont une majorité de femmes et d'enfants.

La Cour internationale de justice a ordonné jeudi à l'entité sioniste de s'assurer qu'une aide humanitaire d'urgence arrive aux civils à Ghaza, soulignant que "la famine s'est installée" après plus de cinq mois de combats.

Mais "la loi internationale n'a plus d'impact sur le terrain lorsqu'il s'agit de l'entité sioniste", a déploré le ministre jordanien des Affaires étrangères Ayman Safadi lors de la conférence de presse au Caire samedi.

"Le vrai désastre est l'incapacité de la communauté internationale à empêcher" la catastrophe humanitaire, a-t-il dit. Les trois ministres ont renouvelé le soutien de leurs gouvernements à l'agence onusienne pour les réfugiés palestiniens (UNRWA), confrontée à une crise de financement. "L'entité sioniste ne fait pas qu'affamer les Palestiniens, mais veut aussi détruire la seule entité capable d'empêcher la famine", selon M. Safadi.

Pour sa part, le ministre égyptien des Affaires étrangères Sameh Choukry a jugé que Ghaza "ne peut pas supporter plus de destructions et de crise humanitaire", appelant l'entité sioniste à rouvrir ses passages terrestres vers la bande de Ghaza à l'aide humanitaire.

Quasiment toute l'aide arrive au goutte-à-goutte dans le territoire à Rafah par la frontière égyptienne. Les dirigeants mondiaux et les Nations unies accusent l'entité sioniste de ralentir sa distribution.

Etats-Unis: des dizaines de milliers de personnes manifestent contre la poursuite de l'agression sioniste à Ghaza

Des dizaines de milliers de manifestants ont investi la rue, samedi dans plusieurs villes américaines en signe de protestation contre l'agression sioniste en cours contre la bande de Ghaza, a rapporté l'agence de presse Wafa.

A New York, plus de 30.000 personnes ont manifesté contre les atrocités perpétrées par les forces d'occupation sionistes contre des civils innocents dans l'enclave palestinienne, souligne Wafa. Des marches massives ont également eu lieu dans plusieurs autres villes américaines dans le cadre de la commémoration de la Journée de la Terre et de la condamnation de l'agression génocidaire sioniste contre le peuple palestinien. Ainsi, des manifestations ont été organisées à Baltimore, dans le Maryland, ainsi qu'à Boston, Los Angeles, Philadelphie, Chicago et Burlington, dans le Vermont. Ces marches ont été organisées en réponse aux appels lancés la semaine dernière pour une participation massive afin de rappeler au monde le sort difficile du peuple palestinien au cours des sept dernières décennies.

Les manifestants ont appelé l'administration américaine à mette fin à son soutien financier et militaire à l'entité occupante, l'exhortant à mettre un terme à l'agression sioniste le plus rapidement possible.

La Journée de la Terre "rappelle la lutte palestinienne contre l’apartheid" sioniste (Amnesty)

L'organisation Amnesty International a déclaré, samedi, que la Journée de la Terre est "un rappel de la lutte des Palestiniens contre l’apartheid (sioniste) et du prix de l’impunité continue de l'occupation "pour les violations commises".

Dans une série de messages sur la plateforme "X", l'ONG a ajouté : "Cette année, les Palestiniens de la bande de Ghaza commémorent la Journée de la Terre et la Grande Marche du retour, tout en étant confrontés à un risque réel de génocide et de famine imminente". Elle a souligné que la Journée de la Terre "rappelle la lutte des Palestiniens contre l'apartheid (sioniste)" et le prix de l'impunité continue de l'entité sioniste pour les violations commises. Tout en appelant à un cessez-le-feu immédiat à Ghaza, l'organisation a souligné que "les Palestiniens ont le droit de vivre sur leur terre sans être soumis à la discrimination, à la persécution ou au déracinement de leur terre".

Le 30 mars de chaque année, les Palestiniens commémorent la Journée de la Terre, dont les événements remontent à 1976, lorsque les sionistes ont confisqué de vastes zones des terres appartenant à la population palestinienne.

Cette année, la journée survient dans un contexte d'escalade de l'agression génocidaire dans la bande de Ghaza depuis le 7 octobre dernier, qui a fait des dizaines de milliers de martyrs, pour la plupart des enfants et des femmes, une catastrophe humanitaire et des destructions massives d'infrastructures et de biens.