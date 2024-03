Plusieurs milliers de personnes ont battu le pavé vendredi soir à Rabat au Maroc pour dénoncer la poursuite de l'agression sioniste contre le peuple palestinien à Ghaza et le processus de normalisation entre le Makhzen et l'occupant.

Organisée à l'initiative du Groupe d'action pour la Palestine, cette manifestation placée sous le signe " Malgré les meurtres et les destructions, Ghaza a gagné", a vu la participation des milliers de personnes représentant toutes les franges de la population. Selon des médias sur place, les manifestants ont scandé des slogans en solidarité avec les Ghazaouis, insistant particulièrement sur "la protection des civils, l'interdiction des déplacements forcés des populations, l'urgence d'autoriser l'entrée des aides humanitaires et des équipements médicaux, ainsi que non à la normalisation avec l'occupant sioniste.

"Le peuple veut libérer la Palestine", "La normalisation est une trahison", "Malgré les bombardements et le siège... Ghaza restera libre", ont relevé les médias. Dans une déclaration aux médias, le coordonnateur de l'Initiative marocaine de soutien, Rachid Flouli a indiqué que "cette manifestation s'inscrit dans la continuité des activités de soutien à Ghaza, dont les habitants commémorent samedi la Journée de la Terre".

Le 30 mars de chaque année, les Palestiniens commémorent la Journée de la Terre, marquée par les événements de 1976 lorsque les autorités sionistes avaient confisqué de vastes étendues de terres palestiniennes, provoquant des manifestations entrainant des morts tombés en martyrs et des blessés.