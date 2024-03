Les revenus liés au tourisme ont fait un bond de 31,5% au Kenya en 2023 par rapport à 2022, et dépassent les niveaux pré-pandémie de Covid-19, a indiqué dimanche un rapport du ministère kényan du Tourisme. Le Kenya, moteur économique de l'Afrique de l'Est, est une destination touristique majeure sur le continent, notamment grâce à sa faune.

Les touristes "ont généré des revenus touristiques de 352,5 milliards de shillings kényans (environ 2,4 milliards d'euros), soit une croissance de 31,5%", s'est félicité le rapport du ministère du Tourisme. Avant la pandémie, en 2019, le tourisme avait généré 296 milliards de shillings, quelque 2 milliards d'euros. Le pays d'Afrique de l'Est a accueilli l'année dernière 1,951 million de visiteurs, en hausse de 31,5% par rapport à 2022, mais toujours inférieur aux 2 millions en 2019. Les touristes américains ont été les plus nombreux en 2023 (265.310), devant ceux en provenance d'Ouganda (201.623), de Tanzanie (157.818) et du Royaume-Uni (156.700). Le ministère du Tourisme prévoit d'accueillir cette année quelque 2,4 millions de personnes. Selon les autorités, avant la pandémie de Covid, le tourisme contribuait au PIB à hauteur de 10%.