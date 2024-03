Le ministre de la Formation et de l’Enseignement professionnels, Yacine Merabi a annoncé, jeudi à Alger, la préparation pour l’organisation d’une Conférence africaine sur la formation professionnelle, prévue durant la prochaine période.

Dans une allocution prononcée à l’occasion d’un Iftar organisé en l’honneur des stagiaires étrangers à l’Institut national de la Formation et de l’Enseignement professionnels (INFEP) «Kaci Tahar», M. Merabi a précisé que la tenue de cette conférence africaine prévue durant «la prochaine période», s’inscrit dans le cadre de «l’élargissement du champs de coopération internationale dans le domaine de la formation professionnelle, notamment aux plans africain et arabe, étant une partie de la profondeur stratégique et de l’enracinement civilisationnel de notre pays».

La tenue de cet évènement en Algérie vient en réponse «à l’appel du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune à l’effet d’accélérer la complémentarité économique en Afrique, de construire un bloc économique capable de faire face aux mutations géopolitiques survenues sur la scène internationale et de concrétiser les objectifs de développement durable (ODD)», a souligné le ministre.

Et d’ajouter que son secteur avait «adopté une série de mesures visant à renforcer la coopération internationale en matière d’enseignement et de formation professionnels dont l’octroi de bourses d’études à plusieurs pays voisins de la région Sahel», faisant état de «500 bourses accordées cette année aux stagiaires de 24 pays africains et arabes».

Dans ce sillage, M. Merabi a indiqué que «les hôtes de l’Algérie», qui sont répartis à travers 80 instituts nationaux de formation professionnelle à l’échelle nationale, sont inscrits dans 16 filières et 66 spécialités. De leur côté, les stagiaires ont mis en valeur «le niveau de la formation et de l’enseignement dispensés dans les instituts nationaux spécialisés», saluant l’initiative du ministère de tutelle d’organiser un Iftar collectif.