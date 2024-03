Le ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base, Lakhdar Rekhroukh, a insisté, jeudi à Batna, sur la nécessité de livrer «d’ici à la fin de l’année en cours au plus tard» la pénétrante devant relier cette wilaya à l’autoroute Est-ouest.

Le financement des travaux de cette pénétrante de 62 km, entre les wilayas de Batna et d’Oum El Bouaghi, est «disponible» et «tous les obstacles ont été levés», ce qui rend «injustifiable» tout nouveau retard, a souligné le ministre qui était accompagné du wali de Batna, Mohamed Benmalek.

En marge du coup d’envoi de la reprise des travaux de la première partie de la route, sur 20 km entre les communes de Djerma (Batna) et de Bir Chouhada (Oum El Bouaghi), confiés à une entreprise publique spécialisée dans les grands travaux, le ministre a souligné «la nécessité de livrer ce tronçon en septembre 2024», tandis que le second tronçon Bir-Chouhada (Oum El Bouaghi)-Chelghoum Laïd (Mila) «devra être réceptionné en décembre prochain au plus tard». M. Rekhroukh a évoqué l’importance de cette pénétrante pour la wilaya de Batna, autant que pour les wilayas voisines dont les habitants pourront, à l’achèvement des travaux, accéder facilement à l’autoroute Est-ouest.

Le ministre a également donné des instructions strictes aux responsables concernés quant au respect des délais et à la qualité des travaux. Dans la commune de Boumia, le ministre des Travaux publics et des infrastructures de base a inspecté le projet de réalisation du doublement de la route reliant les routes nationales n 88 (limite de la wilaya de Khenchela) et n 3, sur une distance de 56 km. Il a écouté, sur place, un exposé détaillé sur les travaux en cours qui ont été subdivisés en 9 tronçons dont quelques-uns sont à l’arrêt en raison = de la résiliation des marchés des entreprises retardataires.

Le ministre a demandé de manière instante de reprendre les travaux sur les tronçons à l’arrêt, «en mai prochain au plus tard», après désignation d’entreprises de substitution. Il a particulièrement insisté sur l’importance de cette double voie qui permettra aux habitants des wilayas de Tébessa, de Khenchela et d’Oum El Bouaghi d’accéder à l’autoroute Est-ouest.

M. Rekhroukh a également présidé l’inauguration du projet de réhabilitation de la route nationale n 15, sur un linéaire de 13 km, avant d’inspecter la route nationale n 31 dans son segment reliant Tazoult et Merkouna.

Le ministre, qui a écouté un exposé sur la situation de son secteur dans la wilaya de Batna, a indiqué que sa visite lui a permis de constater l’état d’avancement de nombreux projets en cours de réalisation, et de relancer des travaux à l’arrêt dans un certain nombre de communes dans une wilaya disposant d’un important réseau routier de plus de 5.000 km, et dont l’entretien a nécessité un investissement public d’un milliard de dinars.