L’association de musique andalouse "El Fakhardjia" a animé, mercredi soir à Alger, un récital andalou dans le genre "Aroubi", dans une ambiance conviviale célébrant également le chant traditionnel religieux.

Organisée par l’Etablissement Arts et Culture, à la salle Ibn-Khaldoun dans le cadre de son programme artistique pour le mois du ramadhan, la soirée a été une occasion conviviale pour les membres de l'Ensemble d'El Fakhardjia de gratifier le public d'une brochette de pièces de musique andalouse rendues dans le genre Aroubi.

Sous la baguette du maestro, Yacine Ferhaoui, élève de grands maitres du genre dont Abdelkrim Dali et Sid-Ahmed Serri, qui a pris depuis septembre la direction de cet ensemble baptisé "La renaissance", la trentaine de musiciens et interprètes, a déroulé, deux heures durant, un programme en deux parties avec des pièces dans le genre Aroubi, dérivé de la Sanaa algéroise, en plus de chants religieux (madih) empreints de spiritualité.

Rendues à la manière classique et brillamment portées par des voix étoffées d'anciens membres de l'ensemble, dont Hamida Bouaka et Lynda Djellatou, des pièces comme "kedek yesbi errouh wa laakel", "bit wa syah", ont été exécutées dans des variations modales différentes, dans la première partie.

L'ensemble a enchainé avec "walfi smaa ghezlane" pour terminer cette première partie dédiée à l'Aroubi. Pour la deuxième partie, El Fakhardjia a déroulé un programme dédié au madih, chant religieux traditionnel à l'éloge du Prophète Mohamed (Qsssl) en célébrant ses mérites et son statut élevé.

Pour sa première prestation publique, l'orchestre "La renaissance" a mis en vedette de jeunes artistes, musiciens et chanteurs qui ont brillamment revisité de célèbres pièces du chant traditionnel et rendu un hommage à la Palestine meurtrie.

Accompagnée en sourdine par un luth et un violoncelle, la jeune Karima Aichoune a déclamé un poème en soutien avec le peuple palestinien face à l'agression sioniste sauvage en cours notamment dans la bande de Ghaza. Le texte évoque les souffrances et les crimes commis contre des civils innocents de Ghaza, en saluant la résilience des Palestiniens, seuls face à la machine abjecte sioniste.

Fondée en 1981, l’association "El Fakhardjia" de musique andalouse, incubateur de chanteurs devenus aujourd’hui célèbres, œuvre pour la sauvegarde et la promotion de ce genre de musique classique et savante.

Le concert de musique andalouse animé par l’Ensemble El Fakhardjia fait partie du programme de l’Etablissement Arts et Culture pour le mois de ramadhan qui se poursuit jusqu'au 5 avril à travers les salles de spectacles de la capitale relevant de cet établissement, avec à l'affiche des artistes de renoms comme Abdelkader Chaou, Manal Gherbi et Mohamed Segueni. Le chateur Hamidou animera la soirée de jeudi, prévue à partir de 22h à la salle Ibn Khaldoun.