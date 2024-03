Le monodrame "compte à rebours du poignard" qu’a abrité mercredi soir la maison de la culture "Mohamed Lamine Lamoudi" d’El-Oued a été attentivement suivie par un public ébloui de voir une œuvre théâtrale mise en scène par Nabil Ahmed Messai présentée dans le cadre de l’animation des soirées du mois de Ramadhan.

Cette production artistique est interprétée, durant plus de 45 mn, par le comédien Hodeifa Teliba qui use d’expression corporelle synchronisée pour manifester le choc perpétuel entre le bon et le mal.

Adaptée par le dramaturge Abdennabi El-Zeidi de la tragédie "Macbeth", de William Shakespeare, ce noble écossais qui tente d’assouvir ses fins et devenir roi sur le corps du roi assassiné Duncan Premier. Le programme "Nuits du Théâtre", retenues au titre de l’animation des soirées du Ramadhan de la wilaya d’El-Oued, prévoit des pièces théâtrales interprétées par des troupes d’amateurs "Théâtre-Souf" et l’association "Essitar" pour la création théâtrale.

Notons que le monodrame "compte à rebours du poignard", primé lors des manifestations nationales et arabes pour le meilleur scénario et le meilleur spectacle, a été présentée dans le cadre des festivités commémoratives de la Journée mondiale du théâtre.