La Commission électorale indépendante (CEI) a annoncé mercredi qu'elle procéderait à la mise à jour de la cartographie électorale en Côte d'Ivoire en prélude à l'élection présidentielle prévue en 2025 dans le pays.

Cette opération se déroulera sur l'ensemble du territoire national du 1er au 30 avril 2024, a indiqué la CEI. Au cours de cette opération, les cartographes de l'institution chargée d'organiser les élections en Côte d'Ivoire auront des séances de travail avec les autorités administratives, les représentants des partis politiques, les élus locaux et les chefs de communauté.

La mise à jour de la cartographie électorale va consister à établir le répertoire des lieux et bureaux de vote et le reporter sur une carte. Cette opération précède la révision de la liste électorale et intervient dans le cadre des préparatifs de l'élection présidentielle prévue en octobre 2025.

En 2020, la finalisation de la cartographie électorale avait donné 10.815 lieux de vote dont 56 à l'étranger, et 22.381 bureaux de vote dont 246 à l'étranger, pour 7.495.082 électeurs inscrits sur la liste électorale, dont 97.669 à l'étranger.