Une convention a été signée jeudi entre le centre algérien de développement du cinéma (CADC) et la direction de la culture de Bouira pour l’exploitation de la salle de cinéma Salah Boukrif de M’Chedallah inaugurée par la ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji.

"Cette convention permet au CADC d’exploiter la salle de cinéma que vient d’inaugurer la ministre de la Culture à M’Chedallah, et ce après la dotation de ladite salle de tous le matériels et équipements numériques nécessaires pour promouvoir et développer le cinéma", a expliqué à l’APS le directeur de la culture, Benabderrahmane Ibrahim.

La signature de la convention a eu lieu en présence de la ministre et du wali Abdelkrim Laâmouri, ainsi que de plusieurs autres responsables civiles et militaires de la wilaya de Bouira. Au cours de sa visite jeudi à Bouira, la ministre de la Culture et des Arts a inauguré plusieurs structures relevant de son secteur à Bouira, Sour El Ghouzlane, Ain Bessam ainsi qu’à El Hakimia et M’Cheddallah.

A M’Chedallah, Mme Mouloudji a ouvert la salle de cinéma, qui est d’une capacité de 230 places. Cette structure, qui a connu une vaste opération de réhabilitation et d’équipements pour un montant de 160 millions de dinars.

L’ouverture de cet édifice cinématographique et culturel a suscité un grand contentement de la population locale de M’Chedallah, qui a tant attendu la mise en service de la structure, après une fermeture qui a duré de longues années.

Dans la même commune, Mme Mouloudji s’est enquise de l’état d’avancement des travaux de réhabilitation de la vielle mosquée de la ville de M’Chedallah, dont le taux d’avancement est estimé à 60 %, selon la ministre, qui a inauguré durant la journée deux théâtres de verdure à Bouira et à Sour El Ghouzlane, ainsi que de l’annexe régionale de l’école nationale des beaux arts.

A la fin de sa visite et après la rupture du jeûne, la ministre a assisté à un concert musical organisé en son honneur à la maison de la culture Ali Zaâmoum de la ville de Bouira, dans le cadre de l’animation des veillées ramadanesques à Bouira.

La soirée musicale a été animée par un groupe d’artistes locaux, ayant interprété plusieurs chansons puisées du répertoire de la musique chaâbi kabyle, et andalous. Un public nombreux dont plusieurs familles étaient présentes au concert, qui a duré plus d’une heure.