Le Croissant-Rouge palestinien a annoncé, lundi, que des patients et membres du personnel de l’hôpital Al-Amal de Khan Younis, au sud de Ghaza, ont été expulsés de force par l’armée d’occupation sioniste dans le cadre de son agression génocidaire qui se poursuit dans l’enclave palestinienne depuis le 7 octobre 2023.

Le Croissant-Rouge a ajouté que «deux de ses employés avaient été blessés par balle alors qu’ils tentaient de retirer les décombres autour de l’hôpital». Les forces sionistes poursuivaient lundi leurs attaques autour des hôpitaux de Ghaza suscitant des craintes pour les patients, les médecins et les personnes déplacées coincées à l’intérieur.

Le mouvement de résistance, Hamas a déclaré, dimanche, que la prise d’assaut par l’occupation du complexe médical Nasser et de l’hôpital Al-Amal à Khan Yunis, au milieu d’intenses frappes aériennes, parallèlement à la poursuite des crimes sionistes dans le complexe médical d’Al-Shifa, «confirme l’insistance de l’occupation à poursuivre la guerre d’extermination contre notre peuple, et ses tentatives de les déplacer de leurs terres».

Le Hamas a souligné que ces crimes et attaques «barbares» violent tous les accords et traités internationaux qui désignent les hôpitaux comme lieux protégés et mettent l’accent sur la protection des civils. Le mouvement palestinien a appelé la communauté internationale à «prendre des mesures urgentes pour soutenir par tous les moyens le peuple palestinien de la bande de Ghaza».