La sélection algérienne de football des moins de 20 ans (U20) s'est imposée devant son homologue égyptienne sur le score de 2 à 1, mercredi soir au stade Salem Mebrouki de Rouïba dans le cadre du Tournoi international d’Alger "The Youth Warriors Tournament", indique la Fédération algérienne de football (FAF) sur son site officiel.

Malgré une légère domination algérienne durant la première mi-temps, le score était de (0-0) à la pause, avec deux occasions manquées par Kohili à la 41e minute et Ramdaoui à la 44e minute.

Dès le début de la seconde mi-temps, les Algériens ont fait la différence, grâce au but de Hachemi Benslimane à la 47e minute, mais les Egyptiens ont égalisé à la 75e minute par leur attaquant Amour, avant que les Algériens ne trouvent les ressources nécessaires pour reprendre l’avantage qui sera définitive grâce à une réalisation, de Boulbina dans le temps additionnel. Le stade Salem Mebrouki de Rouïba sera d'ailleurs le théâtre de toutes les autres rencontres hormis le derby maghrébin Algérie -Tunisie domicilié le samedi 23 mars 2024 au stade Omar Hamadi de Bologhine.

La clôture de cette compétition juvénile s'effectuera le mardi 26 mars 2024 par le déroulement du match Algérie- Mauritanie à 22h00 à Rouïba.

Il est à rappeler qu'en plus des U20 algériens il y aura la participation de l'Egypte, de la Tunisie et de la Mauritanie à ce tournoi baptisé "The International Youth Warriors Tournament". Pour rappel, la sélection algérienne de football des moins de 20 ans (U20) sous la conduite de l'entraîneur Yacine Manaa, avait effectué un stage du 23 au 29 février à Oran, en prévision du Tournoi de l'Union nord- africaine (UNAF), qualificatif à la Coupe d'Afrique des nations de la catégorie prévu en octobre prochain.