La 3e et dernière journée du 1er tour du tournoi Futsal de la presse nationale aura lieu, vendredi en soirée à la Coupole de l'Office du complexe olympique Mohamed-Boudiaf d'Alger et devra lever le rideau sur les heureux qualifiés pour les 8es de finale qui concerneront les deux premiers des six groupes, en plus des quatre meilleures équipes classées dans l'ensemble de ces groupes.

Si six équipes ont déjà assuré une place aux 8es de finale, les 18 autres joueront leurs va-tout, chacune dans son groupe et lors de la journée qui lui sera concernée selon la programmation établie au préalable.

Dans un groupe A, les dés sont déjà jetés sur les deux qualifiés (Canal Algérie et Dz Match), co-premiers avec 6 points et qui s'affrontent vendredi (22h00), alors que le second match du groupe, prévu à 23h00, entre Watania Tv et Echaab, n'aura aucune incidence sur le classement du groupe ni sur le 3e qui ne pourra prétendre à une place au second tour, vu que leur compteur est à zéro, en plus du goal-average, très désavantageux pour les deux équipes (-10 et -13).

La dernière rencontre programmée pour vendredi débutera à 00h00 et concernera le groupe B, où la 2e place, qualificative au second tour, sera mis en jeu entre Al Hayet Tv et l'EPTV 2, co-deuxième avec 3 points, alors que l'équipe Al Ikhbariya a scellé sa qualification en étant déjà 1ère du groupe avec 6 pts, mais affrontera, samedi (22h00), El Fedjr, bon dernier avec point.

Pour le groupe D où figure l'équipe de l'APS, la radio nationale (2) et Al Ayem News, qui constituent le podium, les trois peuvent se qualifier aux 8es, et leurs matchs prévus pour dimanche déterminera le classement final et les qualifiés.

L'équipe de la Radio est 1re (6 points, +12) suivi de celle de l'APS (3pts, +14) et qui s'affrontent à 22h00, et Al Ayem News (également 2e, -1) et qui aura un match facile à 23h00, contre le dernier du groupe Akhbar Al Watan (0pt).

Dans la soirée du jeudi, les derniers matchs de la seconde journée ont été disputées et ont enregistré la victoire de l'équipe d'AL24 News devant le Centre international de presse (CIP) (4-3), pour le compte du groupe E, un succès qui a permis à AL24 News (2e avec 3 pts) de rester en vie pour une qualification aux 8es de finale qu'il jouera dimanche contre à Radio nationale (1), leader avec 4 pts et seulement un point d'avance sur aussi Télévision 9 adversaire du CIP, lundi (22h00).

Dans le groupe F, l'équipe d'El Heddaf Tv a fait un grand pas vers les 8es, grâce à sa victoire (6-2) devant l'EPTV (1), dernier du groupe (0 pt), alors Kora News a battu l'EPTV (4) (5-0) et partage la 2e position avec la Télévision 4 (3pts).

La 3e édition du tournoi Futsal a enregistré cette année la participation de 24 équipes de différents médias nationaux.

Une édition dédiée cette année 2024 à la mémoire des journalistes algériens décédés récemment et à ceux tombés en martyrs à Ghaza suite aux frappes aériennes et les opérations terrestres des forces d'occupation sionistes.

Le rendez-vous est initié par l'Organisation nationale des journalistes sportifs algériens (ONJSA), avec le "naming", de l'Union nationale des entrepreneurs publics (UNEP) et la contribution de la direction du l'OCO et la fédération algérienne de football (FAF).

L'équipe de l'APS battue pour son 2e match de poules

L'équipe de football de l'APS (Algérie presse service) a calé lors de sa deuxième sortie au tournoi de Futsal de la presse nationale-2024, en perdant face à la formation du site "El Ayem-news" sur le score de 4 à 3 (mi-temps:1-1), en match comptant pour la 2e journée du groupe D, disputé mercredi soir à la Coupole de l'Office du complexe olympique Mohamed-Boudiaf d'Alger.

Dans un match disputé de bout en bout, l'équipe de l'APS a pêché par un manque de fraicheur physique senti chez la plus part des joueurs, et de la précipitation à l'approche des sept mètres.

Pourtant, les "bleus et jaunes" de l'APS menait au score jusqu'aux deniers instants de la 1re période, grâce à la réalisation du buteur Zaki Meslem, avant que l'adversaire n'égalise dans les ultimes instants de la même période (1-1).

La seconde mi-temps de 20 minutes de jeu, l'équipe d'El Ayem-news s'est montrée plus percutante et mieux organisée, ce qui lui a permis de marquer coup sur coup deux buts (1-3).

Avec les minutes du match qui défilaient, la fatigue a pris le dessus sur les dix joueurs (5 de chaque côté), et les erreurs s'accumulaient surtout chez les coéquipiers du gardien Karim Guerrach de l'APS qui a d'ailleurs usé de son talent et son expérience pour sauver son équipe d'un naufrage assuré. Dans les dernières minutes, les camardes du défenseur Billel Oubaiche sont, tout de même, revenus au score (2-3), par son intermédiaire, avant que le gardien et capitaine Guerrach n'égalise à une minute trente de la fin sur penalty (3-3). Mais les ultimes secondes du match ont été fatales pour l'APS, qui sur un tir anodin venu de nulle part, encaisse le but de trop (3-4) au sifflet final des arbitres du match.

Néanmoins, rien n'est perdu pour les deux équipes qui peuvent se qualifier, soit dans le groupe D, ou parmi les quatre meilleures équipes du premier tour.

Après cette défaite, l'APS et son adversaire du jour partage la seconde place avec 3 points, mais avec un meilleur goal-average pour l'APS (+14) contre (-01), derrière le leader, la Radio nationale 2 (6 pts), vainqueur du journal Akhbar Al Watan (10-0).

Les matchs de la 3e et dernière journée du groupe D, prévus dimanche soir, opposeront l'APS à la radio nationale 2 (22h00) et Al Ayem-news à Akhbar Al Watan (23h00).

Dans les autres matchs joués pour le compte de la seconde journée de la phase de poules, Canal Algérie a battu El Watania TV (8-0) pour le compte du groupe A et c'est qualifiée pour les 8es de finale, de même que Dz Match vainqueur d'Echaab (7-2) et passe aussi au prochain tour. Dans le groupe B, Al Ikhbariya sort vainqueur de son match à l'EPTV 2 (5-3) et se qualifie pour le second tour, de même qu'El Hayet Tv qui a battu l'équipe du Journal El Fedjr (7-0).

Pour sa part, l'équipe d'Ennahar Tv a battu celle d'Echourouk News (5-4), tout comme DZ Tube qui a dominé Inter news (6-4) et s'est hissé en huitièmes dans le groupe C.

Les derniers matchs de la seconde journée, opposent, jeudi (22h00), dans le groupe E, l'équipe d'AL24 News à celle du Centre international de presse (CIP), et pour le compte du groupe F, l'EPTV1 à El Haddef Tv (23h00) et Kora News à Télévision 4 (00h00).

Vingt-Quatre (24) équipes de différents médias nationaux étaient au départ de cette 3e édition du tournoi de la presse, inscrite, sous le slogan "pour ne pas oublier" et dédiée cette année 2024 à la mémoire des journalistes algériens décédés récemment et à ceux tombés en martyrs à Gaza suite aux frappes aériennes et les opérations terrestres des forces d'occupation sionistes.

Le rendez-vous est initié par l'Organisation nationale des journalistes sportifs algériens (ONJSA), avec le "naming", de l'Union nationale des entrepreneurs publics (UNEP) et la contribution de la direction du l'OCO et la fédération algérienne de football (FAF).

Programme des matchs du 1er tour:

Samedi :

Groupe C:

Dz Tube - Echourouk News (23h00)

Inter News- Ennahar Tv (00h00)

Dimanche:

Groupe D:

Radio Nationale (2) - APS (22h00)

Elayamnews- Akhbar El Watan (23h00)

Radio nationale (1) - AL24 News (00h00), groupe (E)

Lundi :

Groupe E:

Télévision 9 - CIP (22h00)

Groupe F:

EPTV (1) - Kora News (23h00)

Al Heddaf Tv - Télévision (4) (00h00).