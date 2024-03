Une personne a trouvé la mort et trois autres ont été victimes d’asphyxie suite à un incendie qui s’est déclaré dans un appartement sis à «Café Chergui» dans la commune de Bordj El Kiffane (Alger), indique un communiqué des services de la Protection civile.

Dans une déclaration à l’APS, le chargé d’information à la Direction de wilaya de la Protection civile, le lieutenant Khaled Benkhalfallah a fait état d’un incendie qui s’est déclaré vers 11h30 min dans un appartement à la cité 411 logements «Café Chergui» dans la commune de Bordj El Kiffane, précisant que l’incedie a fait un mort.

Il s’agit d’une personne âgée de 70 ans, retrouvée carbonisée. Les autres victimes, deux enfants (4 et 8 ans) et une femme, asphyxiées par la fumée, ont reçu les premiers soins sur place avant d’être transférées à l’hôpital d’Ain Taya, conclut le communiqué.