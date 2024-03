La distribution de 5.000 colis alimentaires aux familles démunies à l’occasion du mois de Ramadhan a débuté dimanche à travers les 28 communes de la wilaya. «L’initiative qui cible les familles démunies notamment celles habitant les localités reculées vise à renforcer les liens de solidarité et de fraternité au sein de la société à l’occasion de ce mois sacré», a affirmé le wali Saïd Khelil dans une déclaration de presse.

«Une enveloppe financière a été dégagée pour cela du budget de la wilaya au côté des dons des diverses institutions, hommes d’affaires et mécènes permettant d’assurer au total 5.000 colis alimentaires dont la distribution a commencé aujourd’hui», a ajouté le chef de l’exécutif local.

Le même responsable a rappelé que l’allocation de solidarité spéciale Ramadhan 2024 estimée à 10.000 DA a été attribuée à plus de 48.000 familles outre l’ouverture de cinq marchés de proximité dans les grandes daïras de la wilaya pour assurer la disponibilité des produits alimentaires de large consommation à des prix compétitifs à la portée du pouvoir d’achat des citoyens. Pas moins de 34 restaurants servant des repas de f’tour aux voyageurs et autres à emporter pour les familles démunies ont été ouverts à travers les différentes communes avec une moyenne de 100 repas par restaurant, a souligné le wali.