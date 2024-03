Le Moudjahid Hadj Omar Benkhelifa dit «Belaadjel» est décédé dimanche à l’âge de 101 ans à l’hôpital 18 février de Metlili (45 km sud de Ghardaïa) suite à une longue maladie, a-t-on appris auprès de sa famille.

Né en 1923 à Metlili, le regretté rejoignit les rangs de l’armée de libération nationale (ALN) en 1956 dans la zone de Metlili en compagnie du Moudjahid Mohamed Djeghaba, avant d’être arrêté en 1957 par l’armée coloniale et incarcéré à Béchar et El-Bayad. Libéré en 1958, il a rejoint les rangs des moudjahidine avant d’être arrêté en décembre 1959 et condamné à 15 ans de prison ferme et incarcéré à la prison de Serkadji.

Le Moudjahid Hadj Omar Benkhelifa, commerçant de profession a participé au ravitaillement des moudjahidine à partir des pays limitrophes du sud du pays.

Après l’indépendance, le feu moudjahid Hadj Omar Benkhelifa occupa plusieurs postes de responsabilités sur ordre du front de libération nationale (FLN). Il a été nommé chef de la délégation spéciale de la commune de Ghardaïa avant d’être élu premier président de l’assemblée populaire communale (P/APC) de Ghardaïa en 1971.