Les services de la Sûreté de wilaya de Relizane ont réussi à démanteler un réseau criminel organisé de narcotrafiquants constitué de neuf personnes, et à saisir 5.916 comprimés psychotropes, a-t-on appris dimanche de ce corps de sécurité.

La cellule de communication et des relations publiques a précisé que l’opération a été réalisée par la brigade de recherche et d’investigation (BRI), dont les éléments ont agi sur la base de renseignements faisant état d’activités suspectes de deux individus qui s’apprêtaient à convoyer une quantité importante de psychotropes à partir d’une autre région, dans le but de l’écouler dans la wilaya de Relizane.

Les policiers ont élaboré un plan sécuritaire qui a abouti à l’arrestation, à l’entrée de la ville de Relizane, de 4 personnes dont deux jeunes filles à bord d’un véhicule et la saisie de 5916 comprimés psychotropes qui étaient soigneusement dissimulés à l’intérieur de leurs vêtements.