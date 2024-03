L’Office national du pèlerinage et de la Omra (ONPO) a invité, dimanche dans un communiqué, les citoyens qui s’apprêtent à accomplir les rites du pèlerinage pour cette saison et désirant s’inscrire avec l’Office, à ouvrir des comptes pour eux, à travers le portail algérien du Hadj et de la Omra, et ce à partir de lundi. «L’ONPO porte à la connaissance de tous les citoyens qui s’apprêtent à accomplir les rites du pèlerinage pour la saison 1445/2024 et désirant s’inscrire avec l’Office, qu’ils sont invités à ouvrir des comptes, à travers le portail algérien du Hadj, à partir de lundi à 10h00, via le lien HTTPS://bawabtelhadj.dz», conclut la même source.

Réunion de coordination entre l’ONPO et les représentants des compagnies aériennes

Le directeur général adjoint chargé de l’administration et de la gestion de l’Office national du pèlerinage et de la Omra (ONPO), Salah Boutarfa, a présidé, dimanche à Alger, une réunion de coordination avec les représentants des différentes compagnies aériennes chargées du transport des pèlerins pour cette année, indique un communiqué de l’Office. Les compagnies aériennes concernées par cette réunion sont Air Algérie, Saudia Airlines et Flynas, précise la même source.

Cette rencontre intervient pour «finaliser l’opération de répartition des vols sur les différents aéroports de départ fixés pour cette année afin de garantir le transport de tous nos pèlerins vers les Lieux Saints», ajoute la même source.