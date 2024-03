Le décollage de la fusée Falcon 9 de SpaceX qui devait acheminer dans la nuit de samedi à dimanche trois astronautes américains et un cosmonaute russe vers la Station spatiale internationale (ISS) depuis la Floride a été décalé d'un jour en raison de la météo, a annoncé l'opérateur.

Initialement prévu à 23H16 locales samedi (04H16 GMT dimanche) au Centre spatial Kennedy, en Floride, le lancement a dû être reprogrammé à 22H53 locales dimanche (03H53 GMT lundi) en raison de "vents violents", a indiqué SpaceX.

Ce vol organisé dans le cadre de la rotation habituelle de l'équipage de l'ISS avait été initialement programmé le 22 février, date à laquelle il avait été reporté une première fois. La capsule Dragon qui doit transporter l'équipage, placée au sommet de la fusée, a déjà été utilisée pour quatre précédentes missions habitées.

Les quatre passagers sont cette fois les membres de Crew-8, la huitième mission de rotation régulière assurée par SpaceX pour la Nasa depuis 2020. "Cela semble presque une routine pour l'oeil non averti, que SpaceX les envoie là-haut les uns après les autres", a reconnu lors d'une conférence de presse cette semaine le patron de la Nasa, Bill Nelson.

L'Américain Michael Barratt est le seul astronaute de Crew-8 à s'être déjà rendu dans la Station spatiale internationale (ISS). Ce sera son troisième séjour à bord. Il s'agira en revanche du premier séjour spatial des deux autres Américains -- Matthew Dominick et Jeanette Epps -- ainsi que du cosmonaute russe Alexandre Grebionkine.

La Nasa et l'agence spatiale russe Roscosmos, qui opèrent ensemble l'ISS, ont mis en place un programme d'échange d'astronautes, acheminant chacun à tour de rôle un membre d'équipage de l'autre pays. Les membres de Crew-8 rejoindront les sept personnes déjà présentes dans l'ISS.

Après une période de passation de quelques jours avec les quatre membres de Crew-7 -- une Américaine, un Danois, un Japonais et un Russe -- ces derniers redescendront sur Terre à bord de leur propre capsule Dragon. Plus de 200 expériences scientifiques doivent être menées durant les six mois passés par Crew-8 dans le laboratoire volant, habité en permanence depuis 23 ans.

Alors que les premières années de vie de la station étaient dédiées à sa construction, les astronautes peuvent désormais consacrer davantage de temps à la science. Mais l'âge de la station a aussi un revers: la Nasa et Roscomos surveillent une "fuite" dont le débit s'est récemment accentué, a déclaré cette semaine Joel Montalbano, responsable du programme de l'ISS à la Nasa. Située à l'extrémité d'un module russe, elle se trouve là où le vaisseau russe Progress s'amarre à l'ISS. Une écoutille est actuellement fermée en permanence pour isoler la fuite du reste de la station.

Chine : les membres d'équipage de Shenzhou-17 effectuent des réparations en orbite lors de leur deuxième sortie dans l'espace

Les membres d'équipage de Shenzhou-17, à bord de la station spatiale chinoise, ont effectué samedi leur deuxième sortie dans l'espace, a déclaré l'Agence chinoise des vols spatiaux habités. Les taïkonautes Tang Hongbo, Tang Shengjie et Jiang Xinlin ont achevé avec succès toutes les missions assignées après environ huit heures d'activités extravéhiculaires.

Ils ont travaillé en étroite collaboration avec le soutien du bras robotique de la station spatiale et des chercheurs scientifiques sur Terre, a précisé la même source. Une sortie dans l'espace a été menée par Tang Hongbo et Jiang Xinlin, qui sont retournés sains et saufs dans le module laboratoire Wentian.

La Chine a lancé le vaisseau spatial habité Shenzhou-17 le 26 octobre 2023. Ses membres d'équipage ont mené un test de réparation lors de leur première mission extravéhiculaire le 21 décembre dernier, a rappelé l'Agence. Durant leur deuxième sortie dans l'espace, les trois taïkonautes ont achevé des travaux de maintenance sur les ailes solaires du module central Tianhe pour traiter l'impact des petites particules spatiales.

Selon l'agence, la fonction de production d'énergie des ailes solaires est normale après évaluation et analyse. C'était la première fois que les taïkonautes achevaient l'entretien en orbite d'installations extravéhiculaires. Les membres d'équipage de Shenzhou-17 ont également inspecté l'état des modules de la station spatiale lors de leur sortie dans l'espace. Les trois taïkonautes mèneront diverses expériences scientifiques et technologiques spatiales pendant le reste de leur séjour dans l'espace, a noté l'agence.