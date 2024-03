Un accord de coopération dans le secteur de la santé a été signé, samedi à Alger, entre l'Algérie et la Mauritanie pour le renforcement des relations bilatérales dans ce domaine.

L'accord a été signé par le ministre de la Santé, Abdelhak Saihi, et son homologue mauritanienne, Naha Mint Hamdi Ould Mouknass, en marge du 7e Sommet du Forum des pays exportateurs de gaz (GECF). Dans une déclaration à l'APS, M. Saihi a indiqué que cette démarche intervenait conformément aux orientations du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, pour le renforcement de la coopération avec ce pays frère, précisant que l'accord signé "porte sur la coopération dans le domaine de la santé en général".

Il a, par là même, annoncé "le début, dans les prochains jours, de la coopération en matière de transplantation d'organes et dans les domaines de la formation et de la chirurgie". Selon M. Saihi, cet accord "permettra aux deux pays frères d'élargir les perspectives de la coopération bilatérale, en s'appuyant sur la fraternité entre les deux pays et leur histoire commune, en attendant son élargissement aux domaines de la chirurgie cardio-vasculaire, de la chirurgie ophtalmologique et des maladies contagieuses". Pour sa part, la ministre mauritanienne de la Santé a indiqué que cet accord visait à "consolider les relations dans le domaine de la santé entre les deux pays frères".