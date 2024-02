Djamaâ El-Djazaïr, inauguré officiellement dimanche par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune,

se veut un pôle du juste milieu qui témoigne du rôle civilisationnel de premier plan avec lequel l'Algérie a renoué.

La cérémonie d'inauguration officielle de cet édifice religieux, civilisationnel et scientifique s'est déroulée en présence du recteur de Djamaâ El-Djazaïr, Cheikh Mohamed Maâmoun Al Kacimi Al Hoceini, qui a accueilli le président de la République à l'entrée de la moquée, accompagné des ministres des Affaires religieuses et des Wakfs, M. Youcef Belmehdi, et de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, M. Mohamed Tarek Belaribi.

Etaient également présents à la cérémonie, le président du Conseil de la nation, M. Salah Goudjil, le Premier ministre, M. Nadir Larbaoui, le président de la Cour constitutionnelle, M. Omar Belhadj, le Chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP), le Général d'Armée Saïd Chanegriha, le directeur de Cabinet à la Présidence de la République, M. Boualem Boualem, ainsi que des membres du Gouvernement, des conseillers du président de la République, de hauts responsables de l'Etat, des représentants du corps diplomatique accrédité à Alger, des imams et des cheikhs de zaouïas.

A cette occasion, le président de la République a pris une photo souvenir avec des oulémas, des imams et des cheikhs du monde musulman hôtes de l'Algérie.

Le président de la République a ensuite assisté, au salon d'honneur de Djamaâ El-Djazaïr, à la projection d'un documentaire sur les différentes installations et structures de cet édifice civilisationnel et religieux.

Le président de la République a, par la suite, visité toutes les structures de la mosquée, à savoir le Musée de la civilisation islamique, le Centre culturel avec sa salle de conférences et sa bibliothèque et l'Ecole supérieure des sciences islamiques "Dar El-Coran" avec ses salles d'études et ses laboratoires.

Au niveau de la bibliothèque, le président de la République a souligné la nécessité pour Djamaâ El-Djazaïr de contribuer à la consolidation des valeurs de modération et de juste milieu et au bannissement de l'extrémisme et du fanatisme. Il a instruit les responsables de la bibliothèque à l'effet d'adopter des règles claires dans la validation des ouvrages à exposer.

Les livres "ne doivent pas véhiculer de dérives et d'idées contraires à notre religion, à nos traditions et au juste milieu prôné par nos aïeux et nos cheikhs", a-t-il insisté.

Le président de la République a en outre appelé à enrichir la bibliothèque d'ouvrages de référence dans différentes spécialités scientifiques, mettant l'accent sur l'importance de la formation en finance islamique, en économie et en droit.

Au Centre culturel de Djamaâ El-Djazaïr, le président de la République a appelé les responsables de cette structure à collaborer avec les différentes institutions de l'Etat pour l'organisation de conférences et de colloques, au regard des technologies modernes dont elle est dotée.

Au terme de sa visite, le président de la République a accompli la prière du Dohr avec la délégation l'accompagnant, composée de hauts responsables de l'Etat et de membres du Gouvernement, ainsi que des oulémas, des imams, des cheikhs de zaouïas et d'éminentes personnalités intellectuelles et religieuses du monde musulman.

Dans une allocution prononcée à cette occasion, le recteur de Djamaâ El-Djazaïr a salué la décision du président de la République d'inaugurer officiellement la mosquée après l'achèvement des travaux de construction et d'aménagement de toutes ses installations et structures, mettant en évidence la symbolique du moment choisi pour cette inauguration, à savoir la mi-Chaâbane. Des oulémas, imams et responsables d'organisations musulmanes internationales ont, dans ce cadre, affirmé que Djamaâ El-Djazaïr constituait un haut lieu du savoir et du rayonnement religieux et consacrait le rôle civilisationnel de premier plan de l'Algérie dans le monde musulman et son apport à la promotion des valeurs de modération et du juste milieu dans le monde.

Erigé au cœur de la capitale dans la commune de Mohammadia, Djamaâ El-Djazaïr compte une grande salle de prière de 20.000 m2 pouvant accueillir jusqu'à 120.000 fidèles.

Il se démarque par ses colonnes octogonales dressées dans la grande salle de prière et décorées de marbre avec des veinures d'un blanc éclatant, son grand mihrab et sa mosaïque ornementale algérienne authentique.

La mosquée compte le plus grand minaret au monde, d'une hauteur de 265 mètres, qui comporte 43 étages desservis par des ascenseurs panoramiques permettant d'observer la baie d'Alger et ses environs, dont 15 abritent un musée dédié à l'histoire de l'Algérie et 10 autres consacrés à un centre de recherches et à des commerces.

Djamaâ El-Djazaïr abrite aussi l'Ecole nationale supérieure des sciences islamiques "Dar El Coran", d'une capacité d'accueil de 1.500 places, dédiée aux étudiants algériens et étrangers de post-graduation en sciences islamiques et sciences humaines.

L'école dispose de salles de cours, d'une salle multimédia, d'une salle de conférences et d'un internat.

Djamaâ El-Djazaïr comprend également d'autres bâtiments, dont un centre culturel doté d'une bibliothèque pouvant contenir jusqu'à un (1) million de livres, outre une piste d'atterrissage pour hélicoptères et un parking à deux niveaux d'une capacité de 4.000 véhicules au sous-sol d'une grande esplanade bordée de nombreux jardins et de bassins.

Un rempart du référent religieux et de la modération (Goudjil)

Le président du Conseil de la nation, M. Salah Goudjil a affirmé que Djamaâ El-Djazaïr inaugurée officiellement, dimanche, par le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, constituait " un rempart du référent religieux et de la modération.

M. Goudjil a indiqué dans un message de félicitations au Président de la République, que Djamaâ El-Djazaïr "se veut une étape charnière dans le parcours de notre nation (...) dont s'enorgueillira le peule algérien musulman", ajoutant que cet édifice religieux et civilisationnel "renforce en nous le sentiment d'appartenance et consolide les liens de fraternité", d'autant qu'il sera "un pôle spirituel et un espace d'éducation en matière de sciences religieuses, mais aussi un incubateur pour les sciences de la Charia et l'innovation".

Cet édifice, poursuit-il, "permettra à l'Algérie de s'ouvrir au monde, consacrant ainsi en elle, le dialogue interculturel et interreligieux, un dialogue qui rejette l'intolérance, le fanatisme et la discorde mais resserre les rangs de notre unité islamique". M. Goudjil s'est dit convaincu que "l'Algérie et le monde arabo-musulman s'enorgueilleront de cet édifice religieux, civilisationnel et culturel, qui œuvrera à la promotion de la modération, pour s'ériger en rempart du référent religieux contre les tenants de l'ignorance et de l'obscurantisme".

Un édifice islamique imposant et une destination pour les étudiants en quête de savoir du monde entier (APN)

L'Assemblée populaire nationale (APN) a estimé, dimanche, qu'avec l'inauguration de Djamaa El Djazair par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, le pays s'est doté d'un "édifice islamique imposant qui sera, grâce aux nombreuses structures qu'il abrite, une destination pour les étudiants en quête de savoir du monde entier".

Dans un communiqué rendu public à la suite de l'inauguration de Djamaa El Djazair par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, l'APN a indiqué que cette inauguration "a permis à notre pays de se doter d'un édifice islamique imposant qui sera, grâce aux nombreuses structures qu'il abrite, une destination pour les étudiants en quête de savoir du monde entier", ajoutant qu'elle marque "l'amorce par l'Algérie d'une nouvelle ère pour consacrer son rôle important dans la diffusion des principes de l'Islam modéré qui a eu, dans notre pays au fil des temps, d'éminents adeptes".

"L'Algérie, dont la culture s'inspire de l'Islam authentique, est désormais, après l'inauguration de cet édifice religieux, en tête des pays qui veillent à la protection de la pensée islamique" et accordent " une grande importance à la préservation de son identité et de son référent religieux national", ajoute la même source.

Mettant en avant la symbolique du lieu et du moment choisi pour l'inauguration de cet édifice religieux, l'APN a estimé que cela "se veut un message fort au monde que l'Algérie d'aujourd'hui contribue au rayonnement de la civilisation et œuvre à consolider les liens de fraternité inspirés de notre religion de tolérance, la religion de l'humanité noble fondée sur la modération et le juste milieu, et la diffusion des valeurs humaines, pour un monde de paix où le bien règne".