Le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Yacine Merabi, a donné, dimanche, à l'Institut national spécialisé de la formation professionnelle (INSFP) de Bordj El-Bahri (Alger), le coup d'envoi de la rentrée professionnelle session février 2024.

A cette occasion, M. Merabi a fait état de "la mobilisation de tous les moyens" à l'effet de réussir cette rentrée, citant, entre autres, les spécialités, l'encadrement et les places pédagogiques dans les différents types de formation y compris la formation par apprentissage, la formation en présentiel et la formation des personnes aux besoins spécifiques en sus de la formation des bénéficiaires de l'allocation du chômage.

Rappelant les moyens d'encadrement et les structures disponibles au niveau du secteur, le ministre a indiqué qu'en sus des établissements de formation existants, cette rentrée se démarque par la mis en service de 15 établissements de formation dont 4 instituts nationaux spécialisés dans la formation professionnelle et 11 centres de formation professionnelle et d'apprentissage dans plusieurs wilayas du pays.

Le ministre a cité plusieurs nouvelles formations inscrites aux programmes de formation de cette rentrée, dont des spécialités dans la formation qualifiante comme l'aquaculture, l'installation, la maintenance et la réparation des chambres froides commerciales.

Par ailleurs, M. Merabi a mis en avant les efforts du secteur dans le développement des outils de la gestion technique, pédagogique et administrative, à travers l'exploitation optimale de la numérisation en tant qu'outil efficace pour l'accompagnement de la formation des apprenants, la modernisation du contenu pédagogique et la promotion des compétences, et ce, par la mis en service de la plateforme numérique dite +Tasyir+ (gestion).

Il a fait état du partenariat avec les différents opérateurs, à travers la signature de 51 accords de partenariat et de coopération ramifiés en accords locaux, visant notamment à renforcer les opportunités de formation par apprentissage au profit des stagiaires et apprentis. A cette occasion, le ministre a appelé à poursuivre les efforts durant l'année en cours étant, "une année cruciale pour déterminer les indicateurs d'efficacité et réaliser les objectifs tracés" dans le programme de la formation professionnelle, notamment en ce qui concerne la qualité de la formation et le développement des filières d'excellence dans les spécialités prioritaires pour l'économie nationale, dans l'objectif de contribuer au développement durable.

Dans le même contexte, le ministre a exhorté à lier la formation et l'enseignement professionnels au secteur économique, à travers l'intensification des opérations de partenariat avec les différents opérateurs socio-économiques.

M. Merabi a, par ailleurs, révélé que "la mouture du statut relatif au secteur de la formation et de l'enseignement professionnels, dont la teneur a été actualisée et révisée, a été soumise aux services compétents".