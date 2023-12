La directrice régionale de l'UNICEF pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, Adele Khader, a déclaré samedi que "la bande de Ghaza est devenue l'endroit le plus dangereux au monde pour les enfants".

Khader a indiqué, dans un communiqué publié sur le site Internet de l'ONU "que la bande de Ghaza est devenue l'endroit le plus dangereux au monde pour les enfants après qu'environ un million d'enfants ont été déplacés de force de leurs foyers". "Les rapports indiquent que des dizaines d'enfants sont tués et blessés chaque jour. Des quartiers entiers, où les enfants jouaient et allaient à l'école, sont transformés en tas de décombres. L'UNICEF et d'autres agences humanitaires tirent la sonnette d'alarme depuis des semaines. Notre équipe sur le terrain décrit avoir rencontré des enfants qui ont perdu des membres de leurs corps et ont subi des brûlures au troisième degré. D'autres sont traumatisés par la violence continue qui les entoure", lit-on de même source. L'entité sioniste a repris ses agressions contre la bande de Ghaza après la fin d’une trêve humanitaire de 7 jours. Au moins 17 487 Pales tiniens sont tombés en martyrs, et plus de 46 480 autres blessés lors d'attaques aériennes et terrestres incessantes contre l'enclave depuis le 7 octobre.