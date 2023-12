Le Centre hospitalo-universitaire (CHU) "Khellil Amrane" de Bejaia a entamé, récemment, le traitement des insuffisances cardiaques en recourant à la méthode de la resynchronisation thérapeutique, entrevue comme "une étape ultime de traitement" pour ce type de pathologie, a-t-on indiqué samedi de source hospitalière.

"Il s’agit d’un traitement interventionnel qui consiste en l’installation d’un pace maker ou deux (2) sondes stimulant les deux ventricules (gauche et droit) dans le but de synchroniser le travail du cœur et sa fonction pompe", a expliqué à l'APS le docteur Guerrout, médecin assistant au CHU de Bejaia, relevant que cette activité est une première dans les structures locales de santé, notamment au service de cardiologie. "Le service cardiologie du CHU de Bejaia progresse depuis 2019, et a réalisé plusieurs explorations et techniques, dont la coronographie et l’angioplastie avec mise en place de stent, notamment l’angioplastie primaire, une technique qui permet une prise en charge en urgence des patients qui se présentent avec un syndrome coronaire aigu", a-t-il ajouté. Il a souligné que cette nouvelle activité, la resynchronisation, a été développée en collaboration avec le service de cardiologie du CHU Mustapha Bacha d’Alger.

Son chef par intérim, S. Ait-Messaoudene, y séjourne depuis plusieurs jours, assistant de plein pied à toutes les opérations inscrites au menu du service, hôte déjà de trois malades. "Parmi les cardiologues qui exercent au CHU de Bejaia, certains sont extrêmement compétents, et leur maitrise de cette technique permettra aux patients de bénéficier d’une prise en charge optimale", a-t-il estimé.