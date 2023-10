Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf a reçu, mardi, le chargé de gestion des affaires au ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale au sein du gouvernement d'union nationale de Libye, Taher Al-Baour, et ce en marge des travaux de la réunion ministérielle Afrique-Pays nordiques qu'abrite l'Algérie, indique un communiqué du ministère.

Les entretiens entre les deux parties ont essentiellement porté sur "les relations de fraternité et de coopération qui lient les deux pays et les deux peuples frères, ainsi que les derniers développements sur la scène libyenne", précise la même source. A cette occasion, M. Al-Baour a exprimé la reconnaissance du gouvernement de son pays pour l'élan de solidarité fraternelle de l'Algérie, lors des inondations qui ont dévasté les régions de l'Est de la Libye, saluant la position immuable de l'Algérie en soutien au peuple libyen et au processus politique conduit par les Nations unies, en vue de résoudre la crise dans le pays, lit-on dans le com muniqué.