Les participants au panel des jeunes Africains et Nordiques ont discuté mardi à Alger de l’éducation en Afrique et de la manière de renforcer la coopération afro-nordique, dans le cadre de la 20e session de la réunion ministérielle des pays africains et nordiques.

Le panel a été modéré par le Commissaire de l’Union africaine en charge de l’éducation, des sciences, de la technologie et de l’innovation, le professeur Mohamed Belhocine, avec la participation de quatre panélistes représentant la jeunesse africaine et nordique. Avant de donner la parole aux jeunes étudiants, M. Belhocine a déploré la diminution du taux de scolarisation ainsi que la dégradation de la qualité de l’enseignement, où il est estimé par l’UNICEF (Fonds des Nations unies pour l'enfance) qu’"en Afrique subsaharienne, 9 enfants sur 10 ne sont pas capables de lire et comprendre convenablement un texte".

"Il y a une question fondamentale à se poser sur la qualité de l’enseignement et le suivi des programmes des différents pays", a-t-il dit. Avant de s'inquiéter de la baisse du taux de scolarisation "qui do it interpeller tout le monde, car cet enfant peut être victime de toutes sortes de manipulation ou d’enrôlement dans des groupes terroristes ou de trafic de drogue ou d’humains".

Du côté africain, Ketia, une jeune étudiante congolaise de l’université de Tlemcen a souligné l’importance de mobiliser un budget considérable à l’éducation ainsi que les ressources humaines afin de "développer l’enseignement, permettre de faire un équilibre des connaissances et réduire les inégalités".

Le panéliste camerounais, étudiant aussi à l’université de Tlemcen, a souligné l’impératif d’avoir un système éducatif "inclusif et équitable" où toutes les composantes de la société civile ont accès à l’éducation, insistant sur la sensibilisation des populations communautaires où l’inégalité homme/femme est d’actualité et de fournir les moyens et les ressources matériels et humains aux populations à faible revenu.

Du côté nordique, des étudiantes venues de Danemark et de Finlande ont fait un exposé sur le système éducatif de leurs pays respectifs, où une "combinaison théorie-pratique" est mise en place aux étudiants danois et finlandais qui "jonglent" entre les universités et les compagnies. Elles ont, par ailleurs, souligné l’importance d’avoir une stabilité dans le système éducatif, notamment avec l’évolution rap ide du monde, afin de garantir la paix dans les sociétés, mais aussi la promotion d’une coopération afro-nordique.

A noter que les travaux de la 20e session de la réunion ministérielle des pays africains-pays nordiques, qui ont débuté mardi matin au Centre international des conférences Abdelatif-Rahal, se poursuivent l'après-midi à huis clos.