Plusieurs experts universitaires ont salué l'orientation de l'Algérie vers l'encouragement de la recherche et de la formation dans le domaine de l'hydrogène vert, en accord avec les développements survenus dans le monde et en application des orientations du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

Dans ce cadre, le conseiller du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdeldjebbar Daoudi a indiqué que l'année universitaire actuelle a connu "l'enrichissement de la carte des formations dans les différents établissements universitaires", soulignant que la formation dans la spécialisation de l'hydrogène vert s'inscrivait dans le cadre d'"une stratégie globale au diapason des évolutions scientifiques et techniques que connait le monde".

Le même intervenant a fait état d'un réseau de formation thématique comprenant 5 universités, à savoir l'Université de Batna 1, l'Université de Batna 2, l'Université d'Ouargla, l'Université de Bouira, l'Université des sciences et de la technologie Houari-Boumedi ene (USTHB), ainsi que l'Ecole nationale polytechnique d'El Harrach.

De son côté, le directeur des études à l'Ecole nationale polytechnique, Abdelmalek Chergui a indiqué que "la meilleure façon de développer le domaine de l'hydrogène vert, consiste en la formation d'ingénieurs spécialisés, de manière à permettre la diversification des sources d'énergie en Algérie en associant des compétences algériennes".

Selon le même responsable, l'Algérie "recèle tous les atouts qui lui permettent de diversifier les sources d'énergie et de se préparer pour l'avenir qui, selon différentes études, ne sera plus tributaire du pétrole et du gaz", ajoutant que l'Ecole nationale polytechnique a signé plusieurs accords avec des entreprises économiques et des universités à l'intérieur du pays et à l'étranger. M. Chergui a, en outre, souligné que "l'orientation vers la formation dans les nouvelles spécialités, à l'instar de l'hydrogène s'illustre à travers l'engagement de l'école, cette année, à former 15 ingénieurs, en collaboration avec les autres spécialités, en sus des laboratoires de recherche, au regard de la spécificité et de l'importance de ce domaine".

Pour sa part, le directeur du département hydrogène renouvelable au niveau du Centre de développement des énergies renouvelables (CDER), Abdelhamid Mi raoui, s'est félicité de l'intérêt accordé par les hautes autorités du pays à ces spécialités, notamment pour "les énergies du futur dites Eco-friendly, outre la possibilité de les produire à des coûts réduits".

Pour M. Miraoui, la valorisation de la recherche scientifique "repose sur l'appui de l'économie nationale, ce qui nécessite l'échange entre les chercheurs dans les différents domaines, d'une part, et l'ouverture des établissements économiques sur les centres de recherche pour créer un climat de confiance mutuelle à même d'insuffler une dynamique dans la société et l'économie".

Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique procèdera mardi, à la livraison de 4 prototypes développés et fabriqués au niveau des centres de recherche relevant des secteurs de l'Industrie et de la Production pharmaceutique et de l'Energie et des Mines, en vue de mettre en exergue le rôle de la recherche scientifique et sa contribution au développement, étant donné que ces projets utilisent l'énergie solaire comme énergie renouvelable.

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a salué, dimanche, lors de la réunion du Conseil des ministres, l'orientation de l'Université algérienne vers la création de spécialités dans la formation et la recherche scientifique en hydrogène vert, appelant à l'élaboration d'une stratégie globale s'alignant avec les développements scientifiques et techniques que connait le monde. Monsieur le Président a instruit le Gouvernement à l'effet de mettre en exergue les efforts de l'Etat dans la préservation de l'écosystème et la protection de l'environnement, tout en intensifiant le travail à même d'optimiser les résultats en la matière.